V malej obci klub oslávil významné výročie a pri tejto príležitosti vychádza knižka o jeho histórii

V minulom roku obecný klub oslávil 70. výročie vzniku futbalu a pri tej príležitosti sa Kristián Václav spolu s aktívnym hráčom TJ Klas Beša Áronom Černákom rozhodli pre vydanie tejto publikácie pod názvom 70. rokov futbalu v Beši. K tomu, aby to mali podchytené komplet všetky ročníky im chýbajú tri z nich a preto žiadajú aj o pomoc aj našich čitateľov. Jedná sa o sezóny (1950, 1951 a 1961/62). Knižka by mala byť dokončená v druhom polovici tohto roka. Pred jej uverejnením sme vyspovedali jedného z autorov, ktorým je 38-ročný Kristián Václav.

Hrávali ste aj vy futbal za Bešu, alebo ste len fanúšikom? V ktorom období to bolo?

– Za Bešu som aktívne hrával ako záložník od 2. polovice 90. rokov približne 10 rokov.

Mužstvo TJ Klas Beša v sezóne 2019/20 pred zápasom s Farnou. Domáci tento duel vyhrali 3:1.

Rozhodli ste sa pripraviť vyše 200-stranovú publikáciu o histórii futbalu v obci Beša. Čo vás k tomu viedlo?

– V roku 2019 oslavoval klub 70. výročie založenia organizovaného futbalu v Beši. Pri tejto príležitosti sme chceli zhrnúť všetky informácie o futbale v Beši a zároveň si pripomenúť a uctiť si funkcionárov, hráčov a zanietencov, bez ktorých by bešiansky futbal nemohol pôsobiť toľko rokov. Knižka o futbale v Beši je ideálny spôsob ako nájsť všetky tieto informácie na jednom ucelenom mieste. Ešte pred jej tvorbou ma veľmi inšpirovala elektronická knižka „70 rokov futbalu v Hontianskej Vrbici (1933 – 2003)“, ktorú som prečítal s veľkým zanietením.

Ako dlho ste na nej pracovali?

– Malú časť podkladov som mal už dlhšie vo svojom archíve, ale intenzívne sme na knižke robili približne od apríla 2019.

Už ste na niečom podobnom spolupracovali v minulosti, alebo je to vaša prvotina?

– Je to moja športová prvotina. Pred niekoľkými rokmi som napísal knižku o mojej rodnej obci Beša.

Odkiaľ ste čerpali materiály, keďže to asi nebolo ľahké sa k týmto materiálom dostať?

– Žiaľ, v Beši sa nikdy neviedla žiadna futbalová kronika, takže všetky podklady sme si museli ťažko „odmakať“ návštevou rôznych archívov, knižníc, bývalých funkcionárov a hráčov klubu, oslovovaním okolitých starostov a klubov. Výnimkou boli výsledky a štatistiky z posledných rokov, ktoré sa dajú pohodlne získať z internetu, kde „kraľuje“ portál futbalnet.

Kto vám dvom najviac pomohol pri hľadaní historických faktov do vašej knižky?

– Okrem archívov a knižníc sme sa množstvo informácií dozvedeli od bývalých funkcionárov a hráčov klubu. Veľmi cenné informácie sme napríklad získali od jedného zo zakladateľov a prvého predsedu bešianskej TJ Ľudovíta Štiglinca, ktorý má 99 rokov a ešte stále obdivuhodnú pamäť, alebo od Jozefa Pánisa, ktorý pripravuje knižku o futbale v neďalekej Podhájskej, s ktorou hrávala Beša v 50. rokoch 20. storočia.

V akom náklade vyjde táto knižka a na koho bude hlavne zacielená? Či táto publikácia bude len online na internete?

– Knižka bude elektronická, pričom sa bude dať voľne stiahnuť z internetovej stránky obce Beša. Ak sa nájdu financie, bude vydaná aj papierovo. Okrem Bešanov je určená aj pre všetkých milovníkov regionálneho futbalu, keďže sa v nej bude nachádzať množstvo zaujímavostí a ucelených dostupných štatistík od sezóny 1949 až po (pravdepodobne nedohratú) sezónu 2019/20.

Bešiansky futbal minulý rok oslávil 70. výročie. Aké boli začiatky futbalu v obci?

– V roku 1949 bola v Beši založená telovýchovná organizácia TJ Sokol Beša, ktorej hlavnou činnosťou bol organizovaný futbal. Ešte v tom istom roku hrala Beša v organizovanej súťaži, ktorou bola najnižšia nitrianska krajská súťaž, keďže v roku 1949 ešte v okolí neexistovali žiadne okresné súťaže. Pred rokom 1949 sa futbal v Beši hral tiež, avšak bol neorganizovaný a hrali sa iba dohodnuté zápasy väčšinou so susednými obcami. Od sezóny 1951 hrali bešianski futbalisti v šurianskych okresných súťažiach, keďže od roku 1951 sa Beša stala súčasťou okresu Šurany. V roku 1960 Beša opäť zmenila sídlo okresu a od sezóny 1960/61 až po súčasnosť pôsobí nepretržite v levických okresných futbalových súťažiach.

Ihrisko bolo založené spolu s klubom, ale existovalo už predtým?

– Ihrisko, kde sa hrával futbal pred rokom 1949 nemalo rozmery vhodné pre organizovaný futbal. Prvé ihrisko, kde sa hrával organizovaný futbal bolo zriadené taktiež v roku 1949. Nachádzalo sa v tesnej blízkosti súčasného futbalového areálu, avšak vzniklo na močaristom podklade, čo spôsobovalo problémy po väčších dažďoch. Preto bolo v 60. rokoch premiestnené na miesto súčasného ihriska, avšak ani toto ihrisko nebolo ideálne, keďže malo značné nerovnosti terénu. V 1. polovici 70. rokov boli na ihrisku vykonané rozsiahle terénne úpravy a vybudovala sa aj tribúna, pričom tento pekný futbalový areál slúži až do súčasnosti.

Ktoré obdobie bolo pre klub tým najlepším?

– Výsledkovo určite všetky „majstrovské“ sezóny, v ktorých bešianske mužstvo dospelých vyhralo svoju súťaž (1968/69, 1985/86, 1993/94 a 2010/11). Reálne to pravdepodobne bola polovica 70. rokov 20. storočia, kedy bol dokončený futbalový areál. Beša mala mužstvo dospelých, dorastu aj žiakov, pričom bešianski futbalisti dospelých a dorastu pôsobili v silnej II. B triede, ktorá bola 2. najvyššou okresnou súťažou.

A naopak, na ktoré by klub najradšej zabudol?

– Výsledkovo najslabšou sezónou bola sezóna 1995/96, v ktorej Beša hrala 2. najvyššiu okresnú súťaž a vďaka nízkemu počtu hráčov, keď niekedy nastupovali na zápas iba 8 až 10 hráči vznikali extrémne výsledky ako napríklad prehra 0:16 v Sikenici, čo je najvyššia prehra mužstva dospelých v majstrovských zápasoch v histórii klubu.

Ktorý zápas bol pre klub najpamätnejší?

– Každé vysoké víťazstvo v derby zápasoch proti Tehle, Hornému Pialu, Dolnému Pialu, Loku, alebo Veľkému Ďuru. Asi najprestížnejší zápas odohrali Bešania v roku 1985, keď doma v priateľskom zápase hostili Slovan Levice, ktorý v tom čase hral slovenskú vetvu 2. najvyššej súťaže v celom Československu. Podľahli mu 0:10.

Ktorých najznámejších futbalistov sa podarilo v obci vychovať?

– Z hráčov to bol predovšetkým Ladislav Baka st., ktorý pôsobil v 60. rokoch napríklad v Slovane Levice. Z Beše pochádza aj Ján Baťalík, ktorý v rokoch 2012 až 2018 pôsobil v realizačnom tíme „A“ mužstva slovenskej futbalovej reprezentácie ako lekár a počas vysokoškolský štúdií pôsobil v mužstve Hradca Králové.

Ako je to v súčasnosti s klubom? Ako nováčik sa v súčasnej sezóne dostal až na druhé miesto. Čo je za týmto úspechom klubu?

– Mužstvo Beše vždy patrilo k menším klubom v rámci levického okresu. Futbalový klub je dotovaný predovšetkým samotnou obcou Beša. Za úspechom v súčasnej sezóne stojí najmä vynikajúca práca chalanov vo vedení klubu, predovšetkým trénera Ladislava Szemerédyho, ktorí pritiahli do mužstva niekoľko skúsených futbalistov. Na vynikajúce výkony má samozrejme vplyv aj to, že samotní hráči vytvorili výbornú partiu.

V súčasnosti nemáte žiadne mládežnícke mužstvo. Kde je podľa vás problém a plánujú ho v budúcnosti založiť?

– Poslednou sezónou, kedy mala Beša aj mužstvo dorastu bola sezóna 1991/92. Mužstvo žiakov mala naposledy v 70. rokoch. Beša je z pohľadu počtu obyvateľov malá obec a keďže nevedela postaviť mládežnícke tímy v posledných dekádach, keď ešte deti ako tak športovali, v súčasnosti sa jej to samotnej už nepodarí. Je to však celoslovenský problém, ktorý majú aj vo väčších obciach. Riešenie vidím v spájaní sa viacerých obcí do jedného mužstva, avšak musí sa nájsť zanietená osobnosť, ktorá to bude celé koordinovať a tých je naozaj málo.

Prezraďte nám nejakú zaujímavosť z pripravovanej knižky?

– Súčasťou knižky budú aj rozhovory s hráčmi a funkcionármi, ktorí nám často prezradili ich humorné historky z futbalu. Takže jedna za všetky zo začiatku 60. rokov. Bešania išli odohrať majstrovský zápas do Kete. Keďže v tom čase nemali autobus, šli tam traktorom po poľných cestách, pričom všetci hráči aj diváci stáli, alebo sedeli vo vlečke. V Kuraľanoch ich zastavili policajti a iba vďaka známostiam, ktoré mali vtedajší vedúci TJ ich pustili ďalej. Keď došli do Kete, všetci boli špinaví od prachu a všimli si, že jedna futbalová bránka chýba. Spýtali sa teda prvého domáceho, ktorého stretli, že kde je bránka. On na to, že: „Neviem, včera ešte bola tam!“ Došiel aj rozhodca a aj on iba pozeral. Domáci vraveli, že do začiatku zápasu postavia bránu, čo sa im samozrejme nepodarilo. Nakoniec Bešania vyhrali zápas kontumačne a nasadli do traktora s vlečkou na cestu domov po poľných cestách...

PROSBA O POMOC

Keďže nám chýbajú konečné tabuľky z niektorých futbalových sezón bešianskeho mužstva dospelých, alebo dorastu, chceli by sme poprosiť čitateľov MY Týždeň na Pohroní, ktorí by tieto údaje mohli mať vo svojich kronikách, alebo archívoch o pomoc pri ich získaní. Prosím ozvite sa do redakcie, alebo na e-mail:

kristian.vaclav@gmail.com. Jedná sa o nasledovné sezóny: Mužstvo dospelých: 1950, 1951, 1958/59, 1961/62 (IV.? trieda), 1979/80 (IV. tr. Sever) a 1984/85 (III. tr. Západ). Mužstvo dorastu: 1979/80, 1980/81 (III. tr. Sever), 1983/84, 1984/85, 1985/86 (III. tr. Západ), 1986/87 (II. tr. Severozápad), 1987/88, 1989/90 (III. tr. Severozápad), 1991/92 (II. B) a všetky staršie ako sezóna 1964/65. Ďakujeme. Kristián Václav a Áron Černák.