Bývalá úspešná plavkyňa z Levíc sa teší z narodenia synčeka

Odchovankyňa levického plávania Miroslava Syllabová sa v týchto dňoch s partnerom tešia z prírastku do rodiny. Aj keď svoju plaveckú kariéru zavesila na klinec ešte v roku 2016, tak športu zostava verná cez svoju robotu v športovom klube Dukla Banská Bystrica.

7. máj 2020 o 14:04 Ivan Porubský

Prvé súťažné skúsenosti prišli na Santovke

Dvadsaťdeväťročná Miroslava Syllabová sa aktívne plávaniu začala venovať v deviatich rokoch, kedy ju rodičia prihlásili do klubu ŠK Aquasport Levice. Keďže sa jej postupom času stále viac darilo, tak sa postupne predstavila na významnejších podujatiach. „Moje prvopočiatky pri plávaní boli spojené so Santovkou, keďže som tam vyrastala a na miestnom kúpalisku som trávila takmer celé leto. Plávanie sa mi tak celkom zapáčilo a tam som absolvovala aj svoje prvé preteky. Následne som rodičom povedala, že by som chcela chodiť na plávania. Keď som mala deväť rokov, tak ma naši prihlásili do plaveckej školy. Tak veľmi ma to začalo baviť, že som si nevedela predstaviť jediný deň bez tréningu. Postupne sa to tak rozvíjalo, že sa mi dalo aj viac dariť. V jedenástich som sa zúčastnila prvých majstrovstiev Slovenska, postupne pribúdali aj medzinárodné preteky a dostala som sa aj na majstrovstvá Európy juniorov,“ hovorí o svojich začiatkoch Miroslava Syllabová.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V malej obci klub oslávil významné výročie a pri tejto príležitosti vychádza knižka o jeho histórii Čítajte

V roku 2011 prišiel prestup do Dukly Banská Bystrica

Svoje začiatky so súťažným plávaním okúsila v Leviciach, ale postupom času sa chcela prepnúť na vyšší level. Tým bol prestup do armádneho klubu Dukla Banská Bystrica. Keďže v tej dobe ešte študovala na nitrianskej vysokej škole, tak zmena prišla v tomto smere. „Ja som do Bystrice zamierila kvôli zmene tréningových podmienok. V Leviciach to bolo do nejakého veku super, ale keď športovec chce napredovať, tak potrebuje trošku zmenu. Na Dukle boli najlepší plavci z celého Slovenska a boli tam vytvorené výborné podmienky. Ja som pôvodne začala študovať v Nitre a keďže to bolo komplikovanejšie s tým dochádzaním na tréningy, tak som následne prestúpila na Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici,“ hovorí zmenách Syllabová.

Jej partnerom je tréner olympionika Mateja Tótha

Popri plávaní, samozrejme, nezanevrela ani na svoj súkromný život. Keď v roku