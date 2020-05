Potvrdili definitívne koniec sezóny v okrese

Predčasné ukončenie namiesto anulovania

Po nástupe pandémie koronavírusu boli na celom Slovensku prerušené všetky športové zápasy a inak tomu nebolo ani vo futbale. Niektoré krajské a okresné zväzy sa rozhodli pre anulovanie svojich súťaží už dávnejšie, ale boli aj také, ktoré ešte čakali. Jedným z nich bol aj ObFZ Levice. Pred týždňom však aj oni ohlásili definitívny koniec sezóny, ale pristúpili k tomu inou formou ako napríklad ZsFZ. „Na rozdiel od Západoslovenského futbalového zväzu sme neanulovali výsledky, ale my sme sa rozhodli predčasne ukončiť sezónu z vyššej moci s tým, že postupy a zostupy nebudú. My sme sa držali súťažného poriadku, kde daný poriadok hovorí o predčasnom ukončení súťažného ročníka z vyššej moci, ale nikde v ňom nie je napísané o anulovaní ročníka. Predčasne sme ukončili sezónu aj z toho dôvodu, že z anulovaného ročníka právne nie je možné v budúcom ročníku už používať túto tabuľku na doplňovanie v prípade neprihlásenia mužstiev do súťaže, ale z predčasne ukončeného ročníka si myslíme, že to možné je. Ja osobne s anulovaným ročníkom nesúhlasím a je to aj v rozpore so súťažným poriadkom,“ hovorí predseda ObFZ Levice František Urban.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V malej obci klub oslávil významné výročie a pri tejto príležitosti vychádza knižka o jeho histórii Čítajte

Lídri bez ocenenia

V rozbehnutej sezóne mali jednotlivé súťaže dosť jednoznačných lídrov. V ObM to boli hráči Hontianskej Vrbice a v II. triede šlo o Tekovské Lužany. Obe mužstvá mali našliapnuté za postupom, ale následne prišla hrozba koronavírusu a predčasný koniec. V niektorých iných športových odvetviach sa rozhodli najlepším udeliť titul, alebo aspoň čestný titul. „Neuvažovali sme nad nejakým čestným titulom a zatiaľ som nejaké negatívne ohlasy nezachytil. Myslím, že každý súdny človek zažíva takúto kritickú situáciu asi len raz v živote. Neboli sme na toto pripravení, či už súťažný poriadok, alebo stanovy. Udeľovať nejakému mužstvu, či už čestný titul, alebo uznanie po šestnástom kole, by bolo asi predčasné, pretože ešte sa hralo o 42 bodov. Futbal mnohokrát prináša aj nepredvídané veci, preto si myslím, že ukončiť súťažný ročník s nejakým udelením titulov, alebo vypadnutím, by bolo neseriózne voči ostatným mužstvám,“ hovorí Urban.

Všetci majú istotu rovnakej súťaže ako v minulej sezóne

Po ukončení uplynulej sezóny sa v niektorých zväzoch rozhodli pre anulovanie sezóny a tým pádom nikto nebude vypadávať, či postupovať. Rovnako zostáva v platnosti aj rozlosovanie, čo však nie je cesta pre ObFZ Levice. Zväz sa rozhodol predčasne ukončiť sezónu, čiže príde aj k nového rozlosovaniu. Či sa však všetky mužstvá opätovne prihlásia do svojich súťaží, je ešte asi priskoro hovoriť. „Môžu nastať veľmi nepredvídané veci. Na výkonnom výbore sa budeme zapodievať s viacerými variantmi, ale prehlasujem, že nikto ani v prípade nepredvídaných okolností nebude zostupovať. Myslím tým napríklad možnosť, že by sa nám do okresu prihlásili mužstvá, ktoré v súčasnosti pôsobia v krajských súťažiach. My sme to totiž aj deklarovali v rozhodnutí výkonného výboru, že v novom ročníku nikto nepostúpi, ale ani nezostúpi. Čiže budeme sa zaoberať konkrétnymi situáciami len v tom prípade, keby nastali,“ dodáva k variantom predseda ObFZ.

Aké bude zloženie súťaží, ukáže čas

O tom, kto sa prihlási, alebo neprihlási, bude zväz vedieť viac až neskôr, keďže kluby majú túto možnosť podľa klasického scenára, keď liga začala na začiatku augusta. Všetci dúfajú v to, že tomu inak nebude ani po tejto pandémii. „Zatiaľ nemám nejaké negatívne vyjadrenia od klubov, že by niekto nechcel nepokračoval. Športovo-technická komisia ObFZ Levice zatiaľ k tomuto správu nevydala. Uvidíme aká bude situácia, tiež ako sa zachová vláda ohľadom športových podujatí a následne promptne výkonný výbor aj ŠTK zareaguje na začiatok súťažného ročníka, ako aj na prihlásenie mužstiev,“ hovorí Urban.

Možnosť tréningu ešte nevyužili, keďže je to náročné

Vďaka priaznivej situácie okolo šírenia koronavírusu prišlo k otvoreniu takmer všetkých prevádzok na Slovensku a dotklo sa to samozrejme aj futbalu. Jednotlivé športy dostali možnosť na tréning vonku. Avšak len málo klubov už aj skutočne pristúpilo k spoločným tréningom, keďže je tam množstvo obmedzení a tak asi radšej ešte počkajú. „Podľa mojich informácií ani jedno treťoligové mužstvo ešte netrénuje a tak je tomu aj u nás vo Veľkých Ludinciach. Rovnako je to aj v nižších súťažiach. Zatiaľ je to povolené len pre profesionálny šport a myslím si, že amatérsky futbal nie je nachystaný na to, aby sme rozložili skupinové tréningy podľa vzoru profesionálneho futbalu. Nie je to ani možné z hľadiska času a ani z hľadiska zamestnania takmer všetkých hráčov. My teda čakáme na povolenie od vlády a následne zaujmeme stanovisko, kedy vlastne začať s tréningami,“ hovorí o možnostiach tréningu František Urban, ktorý je okrem predsedu ObFZ Levice aj manažérom treťoligistu z Veľkých Ludiniec.

Začiatkom augusta by sa mohli hráči dočkať ligových bojov

Či sa nová ligová sezóna začne už v auguste, je ešte stále predčasné hovoriť. Všetci však veria v upokojenie situácie okolo pandémie a následne sa budú môcť jednotlivé kluby vrátiť do klasického tréningového procesu, či prípravným zápasom. „Ešte nevieme aké stanovisko zaujme vláda k týmto veciam, keďže stále máme na Slovensku nových nakazených, aj keď už v menšom počte. Môj osobný názor však je, že súťaže by sa mohli začať hrať v auguste. U nás vo Veľkých Ludinciach máme prípravné zápasy dohodnuté klasickým štýlom, akoby sme sa normálne pripravovali na súťaž. V júlových termínoch by sme tak už radi hrali svoje prvé prípravné zápasy, keď to bude možné,“ dodáva nakoniec František Urban.