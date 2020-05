Mali výborne rozohranú sezónu, ale všetko stopol Covid-19

Volejbalový klub Podlužianka Levice zasiahla koronakríza v najlepšej fáze sezóny. Jednotlivé mužstvá však tento fakt prijali a už sa začali pripravovať na novú sezónu.

12. máj 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Mladý volejbalový klub z Levíc mal výborne rozohranú uplynulú sezónu, keď v súťažiach pôsobilo až šesť jeho tímov. Prišiel však šok v podaní hrozby koronavírusu, ktorý zastavil všetko športový život na Slovensku. Samozrejme sa tomu nevyhli ani hráčky VK Podlužianka Levice. Klub sa musel podriadiť nariadeniu hlavného hygienika a príslušný volejbalový zväz predčasne ukončil sezónu. „My sme čakali na vyrozumenie od všetkých orgánov, ktoré tomu prislúchali a následne sme sa tomu prispôsobili. Prerušenie pre nás prišlo v najlepšej časti sezóny, keďže sme v tejto sezóne dosahoval klub najlepšie výsledky vo všetkých kategóriách. Proste sme sa s tým museli zmieriť, keďže zdravie musí byť na prvom mieste,“ hovorí tréner prípravky VK Podlužianka Levice Tomáš Gaži.

Okamžite spustili online tréningy

Aj levický klub sa tak musel prispôsobiť novému spôsobu komunikácie s jednotlivými hráčkami. Všetko sa presunulo do online priestoru, čo však môže priniesť nové možnosti trénovania aj do budúcnosti. „Samozrejme, že nikto v klube sa nepotešil danej nepredvídateľnej situácii. Naše trénerky to následne pojali tak, že všetky tréningy pokračovali ďalej, len sme ich viedli online. Vytvorili si cez internet skupiny, dievčatám pripravovali tieto tréningy, nakoľko naše hráčky boli tak zapálené, že každý deň po online škole sa nastavili na tréning a u nás sa tak proste trénovali stále,“ hovorí o novom spôsobe tréningov Tomáš Gaži.

Môže sa stať, že nebudú môcť prihlásiť kadetky