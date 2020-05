Tlmačský polmaratón tento rok bežia virtuálne

Aká je história vášho podujatia a kto prišiel s myšlienkou ho prvýkrát zorganizovať?

- Tlmačský polmaratón má významnú tradíciu, píše už svoj 37. ročník. Založila ho partia okolo našej vynikajúcej a známej bežkyne Evky Seidlovej, ktorá sa dodnes na podujatí pravidelne zúčastňuje.

Aký býva počas posledných sezón záujem o Tlmačský polmaratón?

- V ostatných ročníkoch sa ho zúčastnilo medzi 120 - 150 dospelých bežcov, plus desiatky detí v mládežníckych kategóriách.

Koľko kategórii bežne mávate na podujatí?

- Pre dospelých sú to dve hlavné kategórie – polmaratón (21,1 km) a 10 km. Polmaratónska trať sa potom samozrejme delí na kategórie podľa pohlavia a veku (muži/ženy, do 39 rokov, do 49 rokov, do 59 rokov, do 69 rokov, 70 a viac rokov, absolútne poradie). Detské kategórie majú dĺžky trate od 100 m do 1000 m, odstupňované podľa veku pretekárov od najmenších až po deviatakov základných škôl.

Práve v tomto období ste mali organizovať už 37. ročník Tlmačského polmaratónu. Kvôli pandémii však musel byť zrušený. Vy ste však rozhodli pre jeho virtuálnu formu. Skúste nám tento projekt bližšie popísať?

- Vážime si významnú tradíciu tohto podujatia a aj napriek súčasnej situácií sme uvažovali, ako ho za daných okolností zrealizovať. Motiváciou boli aj otázky viacerých pravidelných účastníkov Tlmačského polmaratónu, či a ako tento ročník prebehne. Preto sme sa rozhodli spraviť to takouto „virtuálnou“ formou. Má to niekoľko výhod – každý bežec môže odbehnúť svoju trať kdekoľvek a kedykoľvek do 17. mája, takže môžeme prilákať aj bežcov z iných kútov Slovenska, ktorí by sa inak možno Tlmačského polmaratónu nezúčastnili. Rovnako sme vďační, že dokážeme takouto formou udržať kontinuitu tohto podujatia aj tento rok. Viacero bežeckých a iných športových podujatí sa rozhodlo pre „virtuálnu“ formu, my sme však do toho pridali ešte jeden a to ten najdôležitejší rozmer: každý účastník svojím štartovným automaticky podporí Detský atletický klub v Tlmačoch. Preto sme ako motto tohto unikátneho ročníka zvolili slogan: Behám – pomáham!

Podujatie bude trvať vyše dvoch týždňov. Aký je o to záujem po prvom z nich?

- Po 6 dňoch od spustenia prihlasovania máme prihlásených vyše 60 dospelých bežcov a stále pribúdajú. Sami sme zvedaví, koľko účastníkov sa nakoniec zapojí. Prihlásiť sa a odbehnúť svoj beh sa dá až do 17. mája, preto pozývame aj ďalších bežcov, ktorých toto podujatie oslovilo.

Bude sa súťažiť vo všetkých kategóriách ako tomu bolo počas poslednej sezóny? Ak nie, tak v ktorých konkrétne?

- Kategórie máme podobné ako pri klasickom behu, pridali sme ale ešte jednu kategóriu navyše - symbolický 1 kilometer behom, alebo chôdzou. Tým sa behu môžu zúčastniť aj ľudia, ktorí 10 km neodbehnú, ale páči sa im táto myšlienka a chcú podporiť podujatie a Detský atletický klub.

Aká je zatiaľ odozva na tento netradičný projekt? Koľko máte aktuálne zapojených bežcov?

- Zatiaľ je odozva výborná. Priebežne nám naskakujú výsledky od účastníkov, pribúdajú fotky z ich behov a príjemné správy, v ktorých bežci doslova ďakujú, že sme sa rozhodli takéto podujatie pripraviť. Mimoriadne nás teší aj to, že na štartovnej listine máme prihlásených bežcov z celého Slovenska, napríklad aj z Bratislavy, Zvolena, Brezna, Oravy či Michaloviec. Tlmačský polmaratón sa dokonca tento rok virtuálne behá aj vo Veľkej Británií – vďaka Tlmačanke žijúcej v meste Middlewich.

Časť zo zápisného pôjde na Detský atletický klub Tlmače. Na čo všetko využije tento klub vyzbierané prostriedky?

- Táto suma sa použije na organizáciu atletického sústredia pre deti z klubu. Tým pádom sa sústredenia budú môcť zúčastniť aj deti, ktoré by sa možno kvôli finančným nákladom zúčastniť nemohli. Chceme tak podporiť naše mladé talenty a zároveň pritiahnuť ďalšie deti k športu a pohybu.

Kde všade môžu športovci bežať a ako sa od sleduje ich čas? Je to na vzájomnej dôvere, alebo bežci musia využívať nejakú aplikáciu, ktorá ich od sleduje?

- V prvom rade treba povedať, že tento ročník nie sú skutočné preteky, pointa je práve v symbolickej účasti bežcov a v podporení detí z DAK Tlmače. Bežci môžu behať kdekoľvek a kedykoľvek, následne pošlú svoj výsledok do online formulára. O poradie nejde, víťazom je každý – preto všetkým bežcom bez ohľadu na ich výsledok pošleme poštou účastnícku medailu.

Postupne sa uvoľňujú opatrenia. Neuvažovali ste, že by ste preložili toto podujatie na neskôr, aby sa mohlo bežať klasicky?

- Zvažovali sme aj túto alternatívu, ale bolo by komplikované nájsť iný vhodný termín vzhľadom na ostatné bežecké podujatia na Slovensku. Preto sme sa napokon rozhodli spraviť tento unikátny ročníka a zatiaľ to vyzerá, že to bolo správne rozhodnutie.