ROZHOVOR: Nováčik z Levíc tretie miesto získal oprávnene

Florbalový tím mužov FBC Levice si prvej sezóne získal rešpekt svojich súperov. Po skončenej sezóne sme sa porozprávali s predsedom klubu Marekom Markom.

19. máj 2020

Váš klub stihol odohrať všetky svoje zápasy v riadnom termíne. Boli ste aj následne ako mužstvo dospelých v druhej lige ocenení?

- Muži síce stihli odohrať všetky svoje zápasy, ale dorastencom boli posledné zápasy kvôli pandémii zrušené. S nimi sme hrali nadstavbovú časť B, kde sme stihli odohrať len dva zápasy a ostatné štyri sa zrušili. Po zasadnutí Regionálnej rady SZFB bolo rozhodnuté, že 2. liga mužov bude vyhodnotená na základe postavenia tímov v tabuľke po ukončení základnej časti, kde sme sa umiestnili na veľmi peknom treťom mieste. Bolo to pre nás prekvapivé, ale v základnej časti sme podávali veľmi pekné a kompaktné výkony, za čom sme si to tretie miesto zaslúžili. Pohár a medaily sme dostali dodatočne od zväzu, následne som ich poroznášal chalanom tak, aby sme sa navzájom neohrozovali.

Na domácej palubovke ste odohrali len jeden turnaj. Už sa vám podarilo vyriešiť tento problém, aby vás fanúšikovia mohli vidieť v budúcej sezóne viackrát ?

- Túto sezónu sme to takto aj plánovali, keďže sme nevedeli ako sa k tomu postavia ľudia vo vedení, či nás do haly pustia. Našťastie sa to aj vďaka nášmu primátorovi podarilo a na domáci turnaj nás prišlo pozrieť viac ľudí, ako sme si pôvodne mysleli. Následné zápasy play-off sme už našťastie dokázali vybaviť pomerne ľahko, aj napriek tomu, že jeden zápas sme mali v stredu, kedy je Športová hala v Leviciach zaplnená tréningami iných klubov. Tu patrí veľká vďaka Lacimu Garajovi, ktorý nám uvoľnil halu v čase, keď tam mali mať tréning basketbalisti Levických Patriotov a tiež futsalistom, ktorí nám tak isto takýmto spôsobom pomohli. Myslím si, že tento problém by mohol byť do novej sezóny pre nás viac menej zažehnaný. Samozrejme je na to ešte priskoro, uvidíme čo nám prinesie nová sezóna.

Kedy by ste mohli začať prípravu a ako by mala prebiehať?

- Muži ešte prípravu na sezónu nezačali a myslím si, že tak ľahko ani nezačnú. Sme dosť porozliezaní, keďže veľká časť chalanov je v Bratislave, Zlatých Moravciach, alebo Nových Zámkoch. Okrem toho, chceli by sme najskôr túto