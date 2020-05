ŠBK Junior Levice má ešte stále možnosť dohrať sezónu

Chlapci zostali poriadne zaskočení

Rovnako ako aj ostatné športy na Slovensku, tak aj ten basketbalový stopla hrozba nákazy novým koronavírusom. V Leviciach už od roku 1992 pôsobí tím ŠBK Junior Levice, ktorý mal vo viacerých kategóriách výborne rozohranú sezónu. „Myslím, že to prišlo veľmi náhle a pre každého to bolo niečo nepredstaviteľné ešte pár dni predtým. Tak ako tréneri, tak aj chlapci, ale aj členovia Výkonného výboru sa s tou situáciou prvé dni museli nejako vyrovnať. Po tom prvotnom šoku však začala komunikácia medzi trénermi a hráčmi. Začali stavať rôzne tréningové plány na domáce podmienky a následne chlapci posielali na konci týždňa buď správu, alebo videonahrávku o tom, ako to v domácich podmienkach zvládajú,“ hovorí o počiatočnom šoku prezident ŠBK Junior Levice Gabriel Sirotňák.

Medzinárodnú ligu im už zrušili

Hráči ŠBK Junior Levice sa pravidelne okrem domácich ligových súťaží zúčastňujú aj tých zahraničných. Tam muselo prísť k úplnému ukončeniu súťaží. „My sme všetky svoje medzinárodné turnaje stihli odohrať, keďže boli naplánované do konca februára. Už nás čakalo len odohrať nadstavbové časti a finálové turnaje o majstra Slovenska a to hlavne v kategóriách starší žiaci, kadeti a juniori. V posledne dvoch menovaných sme minulý rok boli majstrami Slovenska. V medzinárodnej lige EYBL sa mali odohrať zápasy v play-off, naše tímy nepostúpili do týchto fáz. Avšak celá súťaž bola následne kvôli pandémii zrušená bez vyhlásenia nejakých výsledkov,“ hovorí Sirotňák.

Na stole je plán dohrania súťaží do konca augusta

Levice patria už niekoľko sezón medzi favoritov vo svojich kategóriách a inak tomu nebolo ani tento rok. Či naplnia svoje najvyššie ambície ešte ukáže čas, keďže ich súťaže sú stále len prerušené. „Čo sa týka basketbalu, tak ako jeden z mála športov na Slovensku, má súťaže zatiaľ len dočasne prerušené a uvažuje sa na úrovni vedenia Slovenskej basketbalovej asociácie o dohraní týchto súťaží za zmenených podmienok. Plán je taký, že by sa finálové turnaje o titul majstra Slovenska odohrali posledné dva augustové víkendy v takom špeciálnom formáte, ktorý Hracia komisia SBA ešte vytvára. Samozrejme všetko to záleží od toho, či tie uvoľňovacie opatrenia umožnia návrat do telocvične od začiatku júna a či zo strany kompetentných orgánov bude schválené odohrať takéto turnaje do konca augusta, keďže dôjde ku koncentrácii väčšieho počtu ľudí“ hovorí o možnostiach prezident klubu.

Tímy však spolu netrénovali viac ako dva mesiace a je aj otázne, či sa budú chcieť všetky kluby zapojiť počas leta do obnovených súťaží. „Áno, sú takéto obavy, keďže my sme nikdy v júli netrénovali. Sezóna totiž končila v júni a príprava na novú začínala až v auguste. Ja som veľmi zvedavý aj na záujem ostatných mužstiev dohrať súťaž. Akurát sme dostali email od SBA, aby sme vyjadrili naše stanovisko, či náš klub bude mať záujem v týchto letných termínoch dohrať ligu,“ dodáva Sirotňák.

Mali individuálne tréningové plány

Jednotliví hráči mali počas pandémie nastavené individuálne tréningové plány. Či sa však do nich aj poctivo zapájali ukážu až spoločné tréningy, ktoré sa postupne začínajú. „Záležalo to od rôznych kategórii. Práve u tých najmenších starší a mladší mini, čo mám informácie od trénerov, tak tam skoro každé jedno dieťa posiela videá, čiže tam to nadšenie pre domáce tréningy bolo. V tých starších kategóriách to bola väčšina, čo sa zapojili, ale určite to neboli všetci. Čo sa týka toho, či niekto z chalanov neplánuje skončiť – tak práve tento týždeň sme rozposlali emaily rodičom. Pýtali sme spätnú väzbu, či deti budú, alebo nebudú pokračovať, keď dôjde k obnoveniu tréningovej činnosti vo vnútorných priestoroch, čo by mohlo byť od 1. júna. Prípadne, či sa zapoja až od septembra. Predpokladáme, že obavy rodičov sú veľké a pustiť ich do kolektívu, na tréningy, bude závisieť najmä na rodičoch,“ hovorí prezident klubu.

Trénujú spolu s kondičným trénerom

Podľa nastavených pravidiel sa jednej tréningovej jednotky môže zúčastniť najviac päť hráčov. V Leviciach už tak mohli začať aspoň s kondičnou prípravou. „Hneď ako bolo možné trénovať vonku, podľa nariadení to mohlo byť po päť hráčov, tak sme hráčov rozdelili do skupín a tak chalani začali s tzv. pohybovou prípravou, keďže predsa len poriadne netrénovali niekoľko týždňov. Máme spoluprácu s kondičným trénerom Maťom Olejárom a s ním momentálne dva, až trikrát do týždňa prebieha skupinová príprava,“ hovorí o aktuálnej situácii s tréningom v klube Sirotňák.

Plán je prihlásiť do novej sezóny rovnaký počet mužstiev

V stále aktuálnej sezóne mali Levice prihlásených v súťažiach sedem tímov a samozrejme plus mužstvo dospelých, ktoré pôsobí v druhej najvyššej súťaži ŠBK Junior Patrioti Levice. „Predpokladám, že v prípade dohrania sezóny v auguste, tak tá nová sezóna by sa mala začať až v októbri, miesto tradičného septembra. Je to z toho dôvodu, že po sezóne sa musia preskupiť jednotlivé kategórie a musí tam prebehnúť následne aj spoločná príprava. Našim plánom je mať v súťaži všetkých sedem kategórii, plus ôsmim by boli muži v prvej lige. Všetko bude samozrejme závisieť od toho, či bude záujem detí a rodičov pokračovať. Budeme sa snažiť aj o nábor. Či bude kategória mužov v prvej lige, tak to bude závisieť aj od toho, že ako bude vyzerať extraliga. Je tam totiž predpoklad, že bude väčší záujem o slovenských hráčov, keďže je otázny návrat napríklad Američanov, aspoň čo sa týka septembra, októbra. Ohľadne medzinárodných súťaží určite budeme mať záujem v tých silnejších našich kategóriách, hlavne napríklad kadeti, alebo aj juniori. Znova to bude závisieť aj od toho, ako budú uvoľnené podmienky cestovania do zahraničia, ale aj opačným smerom. Stále je to veľkým otáznikom,“ dodáva.

Mesto Levice ponechá dotácie pre mládež na rovnakej úrovni

Veľkou otázkou zostáva aj možnosť ďalej sponzorovať jednotlivé mužstvá zo strany firiem, ale aj miest. V Leviciach však mesto deklarovalo ponechanie plného príspevku pre mládežnícke kluby, čomu sa určite potešili aj v ŠBK. „Ja osobne vidím dva veľké problémy. Jeden, ktorý sa prejaví hneď a druhý, ktorý budeme vidieť o rok. V tom prvom prípade sa jedná o to, že mnohí sponzori, ktorí sami momentálne riešia svoje firemné problémy a nebudú tak môcť priamo podporovať športovú činnosť. Druhý problém, ktorý vznikne budúci rok je, že náš klub, ale aj iné majú celkom zaujímavé príjmy z jedného percent od firiem. Tým, že tieto firmy tento rok budú mať nižšie tržby kvôli pandémii, tak aj výpočet financií z jedného percenta bude oveľa nižší. Treba však podotknúť, že na rozdiel od niektorých iných miest, som vďačný za to, že Mesto Levice v tomto roku dotácie na mládež (napriek úprave rozpočtu) ponechá na rovnakej úrovni ako tomu bolo v minulom roku. Určite to pomôže nám, ale aj iným klubom v meste. V mnohých prípadoch by bez pomoci mesta kluby bojovali o prežitie,“ dodáva na závere prezident ŠBK Junior Levice Gabriel Sirotňák.