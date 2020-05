Kapitán jazdectva sa stal partizánom v našom regióne. Iný ruský vojak zomrel po oslobodení Levíc v nemocnici

Preklad textu A. Bazdyreva:

Obyvateľstvo Slovenska sa venuje poľnohospodárstvu, vedia hospodáriť. Národ je vzdelaný, má svoju kultúru, no nedostatočne rozvitú. Tvrdo sa pridržiavajú svojej viery a náboženských zákonov. Medzi obyvateľmi existujú veľké triedne rozdiely medzi obyvateľmi – bohatí a chudobní, aj robotníci. Bohatí vykorisťujú chudobných. Väčšina má svoje individuálne záujmy a menej pozornosti k spoločnosti. Tradície slobody sú vyjadrené silno, o čom svedčia partizánske oddiely bojujúce proti Nemcom. Sú aj predajné kože – zradcovia, ktorí hrajú na stranu Hitlera. V závere čo individuálne – buržoázne hospodárstvo vzniklo, plodí skúposť. Vítajú Červenú armádu - víťazov, osloboditeľov po bratsky a pohostinne. Niektorí o ruských ľuďoch nemajú zvlášť dobrú mienky a niektorí túto osloboditeľskú vojnu nechápu, nerozumejú jej. No, teraz, ako mladý človek sa musím dotknúť otázky o slovenských dievčatách. Pravda v blízkych vzťahoch som s nimi nebol a správne názory o nich nemám, no čo - to poviem. Dievčatá majú viac dôstojnosti ako v Rumunsku a Maďarsku. Po prvé majú viac nadelené – sú viac ženskejšie – sú prírodou viac obdarené ženskosťou, viac sympatické, viac naklonené k Rusom. Skazenosť je menej rozšírená ako na iných miestach. Dievčatá sú vzdelané, všestranné ako aj u nás. Tvrdo sa držia obyčajného života žien. Keď sa budem s nimi viac stretávať, moje názory sa rozšíria a zmenia. No hoci aj poviem, že by som sa oženil so Slovenkou.