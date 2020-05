Levickí plavci sa už nevedia dočkať návratu do vody

Plavci Športového klubu Aquasport Levice zostal z jedného dňa na druhý bez vody. Dôvodom bolo riziko nakazenia sa novým koronavírusom. Po uvoľnení však naďalej zostávajú bez domáceho bazéna, ale od tohto pondelka sa im podarilo vybaviť plávanie v Nitre.

26. máj 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Aj po koronakríze sa do bazéna v Leviciach nedostanú

Začiatkom marca prišla pre plavcov takmer nepredstaviteľná správa, keď bola uzatvorená plaváreň v Leviciach. Na začiatku všetci dúfali, že to bude len na pár dní, ale realita bola nakoniec iná. Plavecké kluby boli nútené úplne zrušiť tréningy a jednotlivý športovci sa zamerali na individuálnu prípravu. „Tak ako aj ostatné športy, tak aj ten náš zasiahla koronakríza zrušením všetkých podujatí. Boli sme vo fáze prípravy na letnú sezónu, ktorá sa už začala, keďže sme mali totiž už nejaké preteky za sebou. Plaváreň v Leviciach zatvorili 9. marca a už od začiatku apríla nás mala čakať dôležitá séria podujatí už aj na plnenie limitov na vrcholové podujatia ako napríklad juniorské majstrovstvá Európy. Museli sme tak jednoducho prerušiť akúkoľvek tréningovú prípravu. Po uzatvorení bazéna sme síce začali asi na týždeň pokračovať suchými tréningami, ale následne vyšiel zákaz kolektívneho zhromažďovania. Hneď ako sa nám teraz uvoľnili opatrenia, tak sme začali pokračovať so suchou prípravou, čo nám samozrejme tréning vo vode nenahradí, ale robíme čo sa dá. Teraz najnovšie opatrenia sú také, že už je povolené mať kryté plavárne otvorené, ale samozrejme s obmedzeniami a aj to výlučne len pre kluby. V Leviciach je to teraz aj tak bezpredmetné, keďže naša plaváreň je v rekonštrukcii až do októbra. Budeme musieť suplovať všetky tréningy s výjazdmi do iných miest a budeme musieť absolvovať nejaké sústredenia v letnom období. Bude to však pre náš klub určite dosť finančné nákladné, či už cestovať za tréningovou jednotkou na nejakú plaváreň, alebo potom aj samotné sústredenie, ktoré budeme musieť urobiť viackrát po sebe, aby tí naši plavci nevypadli z prípravy,“ hovorí Tibor Lacko z ŠK Aquasport Levice.

Plavecké tréningy nahradili suchými

Keďže sa plavci nedostali do vody, tak ich čakala aspoň individuálna príprava. Tá však nikdy nenahradí pobyt vo vode. „Každý náš plavec doma individuálne trénoval a hlavne tí, ktorí sú zaradení do juniorskej reprezentácie. Kondične museli cvičiť v domácich podmienkach, ale každý z nich už vedel, ktorým cvikom sa venovať a potom robili aj atletickú prípravu. Všetko však záležalo na jednotlivcoch,“ opisuje náhradný spôsob tréningov Tibor Lacko.

Podarilo sa im nájsť vhodnú alternatívu na tréningy

Levická plaváreň je v súčasnej dobe v rekonštrukcii do októbra a tak plavecké kluby musia hľadať vhodné alternatívy. V okrese sa dá navštíviť bazény napríklad v Kalnej, či v Tlmačoch, ale na tréningové procesy určite nie sú vhodné. „Našťastie sa nám podarilo vyriešiť problém s tréningami. Možno niektorí rátali s bazénmi v Tlmačoch, alebo v Kalnej nad Hronom, ale tieto nie sú vhodné na plavecké športy. To by bola len náhrada pohybu vo vode, čiže tam sa nedá naplno