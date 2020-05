Levický nadjazd: Neslávne 1. výročie

Rekonštrukcia mosta sa začala 25. mája 2019. Po roku je hotová približne polovica prác.

24. máj 2020 o 17:53 Jana Némethová

LEVICE. Po 22. decembri 2019 sa mali vodiči vrátiť z obchádzkovej trasy späť na zrekonštruovaný nadjazd.

Prvá prekážka v časovom harmonograme vyvstala vlani v polovici júla po statickom posudku. Prerušené práce obnovili s novým termínom dokončenia, ktorý sa posunul na august 2020.

Aktuálna koronakríza potlačila dátum ešte ďalej – na záver tohto roka. Zmenili sa aj náklady na rekonštrukciu mosta, stúpli z 5,3 milióna eur o ďalšie cca tri milióny.

V akom stave je levický nadjazd, ktorý mal byť po oprave už niekoľko mesiacov v prevádzke?

Obchádzka pre vodičov

Most je vstupnou bránou do okresného mesta a je súčasťou štátnej cesty I/51. Postavený bol v roku 1965. Za polstoročie prešiel jedinou generálnou opravou, a to v roku 1986. Rokmi sa jeho stav zhoršil natoľko, že ho odborníci označili stupňom 5 - „zlý“ - zo siedmich možných.

Most uzatvorili vlani 25. mája. Vodiči prichádzajúci do mesta sú odkázaní na obchádzkovú trasu cez levické sídliská.

Súvisiaci článok Levice: Priecestie využíva armáda, motoristi ale nemôžu Čítajte

Dva mesiace po začatí práce, v polovici júla, práce na rekonštrukcii ustali. Po odkrytí nosných častí vyvstali pochybnosti o jeho statike. V septembri most otestovali zaťažkávacou skúškou autami s hmotnosťou 120 ton. Slovenská správa ciest (SSC) v októbri vydala vyhlásenie, že sa nadjazd nebude búrať, ale sa bude pokračovať v jeho rekonštrukcii – s úpravami v projekte. V novembri zbúrali poškodené schodiská vedúce na most, ktoré pre chodcov uzatvorili v roku 2015. Dôvodom bol ich havarijný stav.

Ani tento rok práce nenapredujú podľa nového harmonogramu. Pre koronavírus je august 2020 už definitívne vyčiarknutý a nahradil ho nový termín ukončenia – december.

Hotová je viac ako polovica prác