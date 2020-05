V marci som spadol do vody. Dnes mi na nohu uviazali kameň, hovorí jarmočník z Levíc

25. máj 2020 o 17:00 Jana Némethová

LEVICE. Predajca z Levíc je zo súčasnej situácie zúfalý. „Moja 20-ročná robota, lepšie povedané drina, je zničená,“ krúti hlavou 47-ročný pán Marián, ktorý predáva po jarmokoch, trhoch a na výstavách.

Ako hovorí, v tejto oblasti podniká 20 rokov, nikdy nevyužíval štátnu pomoc, ani dotácie, platil dane, na jarmoky chodil, aj keď bol chorý, nedoprial si dovolenky. Odriekal si všetko, lebo sa v podnikaní chcel postaviť na vlastné nohy a zabezpečiť seba aj rodinu.

Má pomôcť štátnemu podniku

Zarobené peniaze investoval do podnikania hlavne rozširovaním počtu pojazdných predajní, čím sledoval zabezpečenie príjmu do budúcna.

„Začiatkom roka som bol podľa zákona nútený vymeniť staré registračné pokladne za nové E-kasy, do ktorých som investoval cca 4-tisíc eur. Je to osem pokladníc, ku každej z nich je potrebné mať modem s internetom, za každý je poplatok cca šesť eur mesačne,“ približuje a pokračuje: „Pred začiatkom sezóny začiatkom marca som dokúpil tovar, ktorého stav momentálne je na úrovni približne 40-tisíc eur. Tento stav sa doteraz nezmenil, keďže dva dni pred prvou výstavou prišiel zákaz konania hromadných akcií a odvtedy mám tovar na sklade.“

Prvá výstava, na ktorú mal ísť, bola výstava Nábytok - Bývanie v Nitre. „Dnes mi štátny podnik Agrokomplex navrhol, aby som poplatok vo výške 1200 eur nechal ako zálohu na najbližšiu výstavu, a tým tomuto štátnemu podniku pomohol prekonať súčasnú krízovú situáciu.“

Cukrovinky pôjdu do koša

Levičan predá cukrovinky, ktoré majú obmedzenú dobu spotreby. Zhruba polovici tovaru na sklade sa končí záruka teraz v júli.

„To znamená, že zhruba 20-tisíc eur pôjde v júli do koša.

Po vyhlásení premiéra na tlačovej besede minulý pondelok, že hromadné akcie nad tisíc ľudí do konca roka povolené nebudú, je jasné, že zvyšných 20-tisíc eur pôjde do koša tiež,“ približuje následky.

Tovar a tiež predajné stánky majú podľa jeho slov veľmi špecifický charakter - určené sú iba na predaj počas hromadných akcií. „V prípade nepovolenia organizovania týchto podujatí nemajú žiadnu hodnotu napriek tomu, že ich obstarávacia cena je približne 200-tisíc eur. To znamená, že aj keby som sa ich rozhodol predať, tak jednoducho sa to nedá, keďže sú v tejto situácii nevyužiteľné,“ približuje ďalej.

Ako hovorí, tu prichádza paradox: „To, čo malo živiť mňa a celú moju rodinu, ma ťahá dole. Všetko, čo som za dvadsať rokov zarobil a vybudoval, mi neprináša žiadny príjem, nemá žiadnu hodnotu a dokonca pri nulovom príjme mi to prináša nemalé výdavky rádovo v tisícoch eur mesačne – na splátky úverov, internet k pokladniam, parkovné, STK, poistky, skladové priestory.“

Rôzny meter

„Túto situáciu by som porovnal so situáciou zamestnancov, na ktorých vláda myslí a snaží sa zachrániť pracovné miesta dotáciami. Zamestnanec, ak dostane výpoveď, príde o príjem, má nárok na podporu v zamestnanosti, ale zároveň prišiel aj o všetky výdavky spojené so zamestnaneckým pomerom, ako sú doprava, oblečenie, odvody. Ja som dostal výpoveď, nie z mojej viny, ale všetky nemalé výdavky spojené s mojou prácou mi ostali. Mám sa hnevať na seba? Na koho sa mám hnevať? Na koronavírus? Nie, hnevám sa na podľa mňa nezmyselné opatrenia vlády a konzília odborníkov vzhľadom na výbornú situáciu v súvislosti s koronakrízou. Hnevám sa na to, že je používaný rôzny meter pri uvoľňovaní opatrení. Ako môžeme uvažovať o otvorení kúpalísk, keď hromadné akcie odmietame až do konca roka? A takýchto príkladov by som mohol spomenúť niekoľko: kostoly – divadlá, detské kútiky – škôlky, svadba do sto ľudí – snem politickej strany bez obmedzenia,“ ponúka príklady.

Levičan prízvukuje, že hovorí o svojej situácii, ale v podobnej je veľa iných ľudí, o ktorých sa nehovorí. „Z môjho okolia sú to hlavne jarmočníci, ktorí poväčšine v tejto oblasti pôsobia 10 - 20 rokov, poniektorí aj viac. Nezriedka je toto jediný príjem rodiny, keďže veľakrát je to spoločné podnikanie manželov. Podobne je na tom aj veľa prevádzkovateľov gastrozariadení. Držím všetkým palce,“ dodáva.