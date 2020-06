Do mužstva treťoligistu prichádza nový impulz

V minulej sezóne sa hráčom KFC Kalná nad Hronom nedarilo podľa predstáv klubu a tak bolo potrebné priniesť nejakú zmenu. Tou by mohla byť nová dvojica v klube.

1. jún 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Nový športový riaditeľ

Futbalový klub KFC Kalná nad Hronom nemá za sebou práve najlepšiu sezónu v III. lige západ. Pred predčasným ukončením ročníka im patrilo posledné miesto so ziskom len deviatich bodov zo šestnástich zápasov. Mužstvo tak potrebovalo dostať nový impulz, ktorým by mohol byť príchod Jána Pizúra na post športového riaditeľa a Mariána Bochnoviča ako hlavného trénera. Obaja predtým pôsobili vo Veľkom Ďure, odkiaľ prešli k treťoligistovi. „Po tri a polročnom, myslím si že úspešnom pôsobení, nakoľko sa vo Veľkom Ďure spravilo dosť veľa dobrej práce, sme sa korektne dohodli a rozišli, nakoľko domáci už viac nechceli pokračovať v 4. lige juhovýchod. Myslím, že to bolo unáhlené rozhodnutie, ale aj to futbalový život prináša. S prezidentom KFC Kalná nad Hronom Mišom Guťanom sme viedli rozhovor o futbale už dlhší čas. Našli sme spoločný pohľad, aj keď boli u mňa aj zaujímavé ponuky, nakoniec sme sa dohodli na pôsobení v KFC,“ hovorí nový športový riaditeľ Kalnej nad Hronom Ján Pizúr.

Hráči by sa mali baviť futbalom

Každý funkcionár prichádza do klubu s nejakou víziou. Inak tomu nebolo ani v prípade nového športového riaditeľa. „Nastavili sme si plán na nasledujúce dva –