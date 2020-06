Z KŠK Levice až pred brány Fortunaligy

Odchovanec malého klubu z Levíc sa postupne prepracoval až do jedného z najlepších klubov na Slovensku. O jeho ceste do najvyššej súťaže u nás sme sa porozprávali s 20-ročným Levičanom Matúšom Rusnákom, ktorý momentálne čaká na svoju šancu v A-tíme MŠK Žilina.

2. jún 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Odchovanec KŠK Levice Matúš Rusnák bojuje o svoju šancu dostať sa do A-tímu MŠK Žilina. (Zdroj: MŠK Žilina)

Ako ste sa dostali k futbalu a v ktorom klube to bolo?

- My sme celkovo taká športovo založená rodina, či už moji starí rodičia, alebo aj rodičia. Ocino mi hrával futbal a mamina volejbal. K futbalu som sa dostal asi ako desaťročný a to do Kresťanský športový klub (KŠK) Juventus Levice, ktorý hrával okresnú ligu pod vedením Peťa Szutyanyiho.

Aké najlepšie spomienky sa vám spájajú s KŠK?

- Na obdobie v KŠK mám krásne spomienky. Tam išlo skôr o kolektív a aká tam panovala atmosféra. Z klub vyžarovala dobrá energia. Išli sme si hlavne zahrať futbal, keďže sme vedeli, že nehráme žiadnu prvú ligu. Aj na tých turnajoch, čo sme chodili bol vždy super kolektív. Aj teraz, keď sa ešte stretneme, tak vždy máme na čo spomínať.

Následne ste pôsobili v Slovane Levice. Aké to bolo pre vás obdobie?

Chvíľku to bolo také celé zamotané. Zo Slovana tam bol už dlhšie záujem a ja som si to predsa len chcel vyskúšať. Predsa len hrali vyššiu ligu a následne ani neviem,