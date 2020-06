V nemocničnej lekárni budú praxovať budúci lekárnici

Nemocničná lekáreň v Leviciach získala štatút výučbovej lekárne.

2. jún 2020 o 1:10 (JN)

LEVICE. Slovenská lekárnická komora pridelila štatút Výučbová lekáreň nemocničnej lekárni Nemocnice Levice. Vďaka tomuto štatútu je možné, aby sa študenti v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore farmácia uchádzali v tejto lekárni o odbornú prax.

„Na výkon povinnej praxe do tejto lekárne, ktorá sa nachádza v priestoroch levickej nemocnice, sa môžu študenti prihlásiť od mája,“ povedala Martina Pavliková, hovorkyňa spoločnosti Agel, ktorá spravuje levickú nemocnicu.

Na to, aby lekáreň získala titul výučbovej, musela podľa jej slov spĺňať prísne personálne, technické a logistické kritériá.

Prax v nemocničnej lekárni

Po schválení Slovenskou lekárnická komorou sa zapísala do zoznamu výučbových lekární.

Prečítajte si

Prečítajte si Dodávku zachvátil na ceste požiar. Vodiča odviezli do nemocnice Čítajte

„Výučba mladých farmaceutov potrvá šesť mesiacov, za ten čas im budú poskytnuté všetky potrebné vedomosti a zručnosti, ktoré budú vo svojom budúcom pôsobení potrebovať,“ doplnila.

„Na záujemcov sa veľmi tešíme, zároveň si uvedomujeme dôležitosť vzdelávania v tomto odbore. Po skončení výučby v lekárni sú mladí farmaceuti pripravenejší na výkon svojho povolania. Túto výučbovú činnosť poskytuje aj naša verejná lekáreň Steris pod vedením Michala Krammera,“ vysvetlila Andrea Šebová, vedúca nemocničnej lekárne.

Vo vynovených priestoroch

V uplynulom roku priestory lekárne s rozlohou takmer 250 metrov štvorcových zrekonštruovali. Rekonštrukcia zahŕňala vybudovanie nových priečok a kompletnú výmenu zariaďovacích predmetov, výmenu pôvodných dverných zárubní, dverí, okien. Zároveň bola vykonaná výmena obkladov, podlahových krytín, malieb a náterov.

„Lekáreň bola presťahovaná do nových priestorov z dôvodu výstavby moderného urgentného príjmu, do ktorej sa zahrnuli aj jej pôvodné priestory,“ doplnila hovorkyňa s tým, že do nových priestorov investovali vyše 100-tisíc eur.

Medzi hlavné činnosti nemocničnej lekárne patrí zabezpečiť pracoviská nemocnice liekmi, liečivými prípravkami, diagnostickými zdravotníckymi pomôckami a špeciálnym zdravotníckym materiálom. Zároveň poskytuje konzultačnú činnosť o zložení, dávkovaní a uchovávaní liekov, ako aj o generickej substitúcii liekov.

Zameriava sa na optimalizáciu liečby, bezpečnosť pacienta, účinnosť farmakoterapie na ambulantných a lôžkových pracoviskách nemocnice. Pripravuje smernice o správnej farmakoterapii, kontrole farmakoterapie a dodržiavaní zásad správnej lekárenskej praxe. Monitoruje vznik nežiadúcich účinkov liekov a predchádza interakciám liekov. Spolupracuje tiež s Komisiou pre racionálnu farmakoterapiu, antibiotickú a liekovú politiku, podieľa sa na pravidelnej aktualizácii liekového formulára, analyzuje spotrebu liekov a zdravotníckeho materiálu.

V sieti spoločnosti Agel SK pôsobia okrem tejto verejnej lekárne ďalšie tri nemocničné lekárne so štatútom výučbovej lekárne, a to v nemocniciach vo Zvolene, Komárne a Košiciach – Šaci.