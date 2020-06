Narodilo sa vám v máji bábätko? Podeľte sa o radosť

Pošlite fotku svojho novorodeniatka. Zradíme do obľúbenej rubriky - už o pár dní...

2. jún 2020 o 8:15 (JN)

LEVICE. Už 15 rokov prichádzame každý týždeň do levickej pôrodnice, aby sme odfotili deti, ktoré sa tu práve narodili. Uverejňujeme ich vo fotogalérii v regionálnych novinách MY Týždeň na Pohroní, na redakčnom webe a FB.

Príchodu novorodeniatok na svet nezabráni nič. Ani koronavírus. My ale tentoraz nemôžeme prísť za vami do pôrodnice a odfotografovať vášho zlatúšika, ako to robíme pravidelne už 15 rokov.

Aby ste neprišli o pamiatku v podobe fotky dieťatka v regionálnych novinách MY Týždeň na Pohroní a na redakčnom webe (https://mylevice.sme.sk), môžete foto vášho bábätka a údaje (meno, priezvisko dieťaťa a rodičov, dátum narodenia, váha, dĺžka...) posielať mailom na: redakcia.levice@petitpress.sk

Podeľte sa s ostatnými o vašu veľkú radosť - o nový prírastok do vašej rodiny.