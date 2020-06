Patrioti sa predstavia proti českej reprezentácii

Po predčasne ukončenom ročníku SBL sa už Levice naplno sústredia na ten nový. Mužstvo doplnili o nového hráča, ale tým to ešte určite nekončí. Podarilo sa im už dohodnúť aj prvé prípravné zápasy.

9. jún 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Prvým nováčikom v tíme Patriotov je Abrhám z Interu

Od posledného zápasu Patriotov uplynuli už presne tri mesiace. Po víťaznom duely v Žiline si ešte nikto nedokázal reálne predstaviť, že ligy bude predčasne ukončená a fanúšikovia tak prídu o vyvrcholenie sezóny, ktorým je určite play-off. Po dlhých týždňoch čakania sa fanúšikovia v Leviciach dočkali prvých pozitívnych správ a to bola možnosť obnovenia tréningov. Ďalším pozitívom bolo predstavenie novej posily, ktorá by mohla nahradiť odchádzajúceho Miňa Žiaka. „Dávid Abrhám je stále mladý chalan, ktorý však už má nejaké európske skúsenosti. Jednak v drese Interu Bratislava, alebo v národnom mužstve. Keďže sme sa pred časom rozlúčili s Milanom Žiakom, tak Dávid je práve typ hráč na tú istú krídelnú pozíciu. Vidíme v ňom perspektívu a myslíme si, že môže byť platnou posilou. Sme veľmi radi, že sa nám ho podarilo získať, predsa len z Interu sa do Levíc často prestupy nerodia,“ hovorí o novej posile generálny manažér Patriotov Levice Ladislav Garaj.

Rozpracovaný je príchod mládežníckeho reprezentanta

Príchod Abrháma z Interu Bratislava však určite nebude jedinou posilou pred novou sezónou. Takmer v každom jednom extraligovom tíme prichádza k výraznej obmene mužstva. V Leviciach sa však posledné roky snažia stavať na slovenských hráčoch, ktorí v ich tíme zostávajú viac sezón. Okolo nich sa tak tvorí nový tím pre sezónu, ktorý však vďaka tomu má na čom stavať. „Slovenskú os máme teraz uzavretú. Netajíme sa však, že chceme do tímu dotiahnuť ešte jedného mladého slovenského talentovaného hráča, ktorý pravidelne hráva v mládežníckych reprezentáciách. Toto by sme chceli mať hotové v priebehu mesiaca jún. Potom sa postupne začneme pozerať po doplnení tímu o zahraničných hráčov. Predbežne plánujeme v úvode sezóny hrať s troma legionármi, ale toto budeme riešiť až v priebehu júla,“ hovorí o ďalších možných posilách Garaj.

Prípravný dvojzápas v Českej republike

Po prvých uvoľneniach, čo sa týka tréningov, prišla pre fanúšikov Levíc ďalšia povzbudivá správa. Tou boli určite dva prípravné zápasy žltozelených v Česku.