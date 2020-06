V Leviciach otvorili prvý cyklochodník

Pribudnúť majú dva kilometre trás pre cyklistov. Mesto prepoja aj s obcami.

11. jún 2020 o 11:09 Jana Némethová

LEVICE. Mestská koncepcia cyklotrás počíta so siedmimi úsekmi, ktoré majú mať dovedna 2206 metrov. Plánované sú od Mochovskej ulice popri Pereci až po Tesco na Tureckom rade.

V budúcnosti by mesto mesto chceli spojiť s okolitým obcami. Cyklotrasa by tak mohla viesť z Levíc do Hronských Kľačian či Starého Tekova.

Bicykle sú „in“

Jazda na bicykli v meste nevymizla. A to aj napriek tomu, že podmienky v Leviciach nie sú ideálne. Od roku 2015 sa levická samospráva každoročne zapája do celoslovenskej súťaže Do práce na bicykli. Jednotlivci a firmy v nej súťažia v najvyššom počte najazdených kilometrov. Záujemcov v meste a okolí býva každoročne veľa, vďaka čomu Levice obsadzujú v rámci Slovenska popredné priečky. Vlani napríklad najazdili cyklisti do práce vyše 29-tisíc kilometrov. Levice sa tak umiestnili v prvej desiatke medzi stovkou slovenských samospráv.

K ľuďom jazdiacim do práce sa pridali aj mladí aktivisti. Zorganizovali niekoľko víkendových putovaní po meste na dvoch kolesách. Pohľad na Levice z bicykla si vychutnali malé deti s rodičmi, mládež aj 80-ročný cyklista.

Z bodu nula

„Treba na rovinu povedať, že súčasný počet cyklotrás v Leviciach je takmer nulový,“ povedal v roku 2016 poslanec Rastislav Kasan, ktorý bol vtedy predsedom komisie dopravy pri MsZ v Leviciach. „Máme jednu na Mochovskej ulici popri rybníkoch smerom do priemyselného parku. Tým reálne náš výpočet končí,“ zosumarizoval vtedy.