V kine Junior obnovili premietanie. Zatiaľ bez popkornu

Levické kino patrí k TOP najnavštevovanejším zo stovky na Slovensku.

12. jún 2020 o 1:10 Jana Némethová

Pohľad do sály Kina Junior v Leviciach z premietacej kabínky. (Zdroj: Jana Némethová)

LEVICE. Po dvanástich týždňoch od povinného zatvorenia sa 3. júna vrátili do kinosály prví návštevníci. Na programe bol filmový klub pre náročnejších divákov.

Nasledujúci večer nasadili filmovú novinku, thriller Bloodshot. Premietania sú zatiaľ s obmedzeniami.

Medzi TOP navštevovanými kinami

Kino Junior patrilo minulý rok medzi najnavštevovanejšie spomedzi tzv. kamenných alebo jednosálových kín. Na Slovensku ich je približne 100. Ďalšie sú tzv. multiplexy.

„V roku 2019 sme mali 48 065 návštevníkov,“ priblížil štatistiku Ivan Búri, pracovník kina Junior, ktoré patrí pod Mestské kultúrne stredisko v Leviciach.

Vlani premietli 487 filmových predstavení. Najväčšej sledovanosti sa tešil slovenský film Trhlina o záhadných zmiznutiach ľudí v pohorí Tribeč. Videli ho 2782 divákov. Nasledovala rozprávka Ako si vycvičiť draka 3 a do tretice film Šťastný nový rok. Tento silný titul by sa umiestnil vyššie, ale do kín sa dostal ku koncu roka. Kým predchádzajúce dva filmy mali desať predstavení, Šťastný nový rok premietli 6-krát, ďalšie predstavenia boli v januári.

Aj tento rok sa začal divácky zaujímavými snímkami, ako boli Sviňa, Šťastný nový rok a Príliš osobná známosť.

Kino z gauča

Sledovanie filmov s popkornom v ruke prerušila pandémia. Naposledy premietali v nedeľu 8. marca komédiu Chlap na striedačku. „V Levickej informačnej