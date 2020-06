Nad Levicami sa objavili prvý raz žeriavy

Vzácny operenec prvý raz v Chránenom areáli Levické rybníky.

12. jún 2020 o 1:10 Štefan Čambal

LEVICE. Príroda v meste a okolí doposiaľ zaznamenala obrovské množstvo priam unikátnych a jedinečných živých tvorov.

S príchodom jarných mesiacov mohli Levičania nad mestom počuť a aj vidieť žeriavov popolavých Grus grus (Linnaeus, 1758). Tento majestátny vták nad naším mestom nebol nikdy zaznamenaný. Až doposiaľ.

Vrátil sa po 100 rokoch

Žeriav popolavý je pomerne veľký druh vtáka na vysokých no­hách, je o niečo väčší než bocian. Tento druh je však sfarbený inak. Jeho šat je bledosivý s tmavosivými koncami krídel. Koncové letky sú vý­razne prstovito ukončené. Dospelé jedince majú nad zobákom čierne sfarbenie s červenou čiapočkou, ktorá prechádza do bielej farby na zadnej strane krku.

Žeriav popolavý na Slovensku v nedávnej minulosti pravidelne hniezdil do konca 19. storočia. Prvé opätovné hniezdenie na území Slovenska bolo zaznamenané po viac ako 100 rokoch, a to v roku 2009 na východoslovenských Senianskych rybníkoch. Odvtedy počet hniezdiacich lokalít žeriava na Slovensku vzrastá a momentálne sa na našom území má nachádzať niekoľko málo hniezdiacich párov. Výskyt tohto druhu zaznamenali aj na Záhorí, v okolí Oravskej priehrady a najnovšie aj v Jurskom Šúre pri Bratislave.

Mokrade a rybníky mu vyhovujú

Územím našej republiky tento druh tiahne, najmä jej východnou časťou. Počas ťahu bol žeriav zaznamenaný roztrúsene aj na strednom a západnom Slovensku. Vyhľadáva podmáčané plochy, najmä lúky a ramená riek, ale aj mokrade borovicovo-smrekových lesov a rybníky. To bol aj prípad Levíc. Ešte predtým bol žeriav pozorovaný 17. februára v počte štyroch jedincov pri Ipeľskom Predmostí a 22. apríla v počte piatich jedincov zaznamenaný na lokalite Béter pri Lučenci.

„Začiatkom jari, počas nádherného slnkom zaliateho dňa som vysoko nad Levicami zbadal letieť dva mohutné vták, ktoré som pokladal za bociany. Keďže sa venujem ornitológii a aktívne fotografujem, nasnímal som ich a až pri detailnom rozbore fotiek som šokovaný zistil, že nejde o žiadne bociany. Boli to žeriavy. Tento objav ma veru zaskočil. Oba smerovali na sever," opísal Peter Hoffmann, ornitológ a herpetológ, ktorý sa živej prírode Levíc venuje mnoho rokov.

„Druhé moje stretnutie so žeriavmi sa odohralo v máji. Bolo zamračené a v diaľave nad lesíkom som zbadal siluetu pripomínajúcu bociana. Oba druhy, biely i čierny, sa na lokalite Chránený areál Levické rybníky vyskytujú. Preto ma to neprekvapilo, ale nafotil som niekoľko snímok. Pri ich prezeraní som si ale uvedomil, že tento druh má akosi prikrátky zobák a bolo mi jasné, že je to žeriav, no bol som zaskočený," dodal Peter.

Na druhý deň, hoci bolo veterno, sa vybral na sústavu Levických rybníkov, kde ohúrený zbadal dvojicu žeriavov na druhom veľkom rybníku. Ten bol v tom čase takmer bez vody. „Dvojica žeriavov bola odo mňa veľmi ďaleko, preto sa mi fotky príliš ani nevydarili. Ale jedno je isté: boli to majestátne žeriavy. Pri potulkách levickou prírodou mi ich prítomnosť dosvedčil aj ďalší ornitológ. Ten v Chránenom areáli Levické rybníky videl žeriava zhruba v marci a aj ho počul vokalizovať. O unikátnosti nálezu svedčí fakt, že hoci aj tento kolega mal poruke fotoaparát a mohol prítomnosť žeriava zdokumentovať, bol jeho nálezom taký prekvapený, že to neurobil. Obaja sme presvedčení, že išlo o unikátne a prvé takéto pozorovanie v Leviciach," dodal Peter Hoffmann.

Významná lokality priamo za panelákmi

Prítomnosť nádherných žeriavov v Chránenom areáli Levické rybníky, hoci iba ako miesto ich prestávky v ťahu na sever Slovenska, vyzdvihuje opodstatnenosť a význam lokality chráneného areálu, ktorú tvorí sústava rybníkov za Levicami. Aj preto by si Levičania mali uvedomiť jej unikátnosť a jedinečnosť. Kým takúto lokalitu máme priamo za panelákmi. Netreba zabúdať, že CHA Levické rybníky boli pred mnohými rokmi vyhlásené ako jedinečné miesto výskytu nielen vtáctva, ale aj ďalších vodných biocenóz. Bez nich by príroda Levíc bola ochudobnená a už by to neboli tie naše Levice, ktoré si pamätáme.