Veľké Ludince opäť uvidíme v III. lige

Po predčasne ukončenej sezóne sa mužstvá postupne vracajú do normálu a u tradičného účastníka tretej ligy to nie je inak. Tento pondelok odštartovali prvým tréningom.

15. jún 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Štart tréningového procesu v Ludinciach

Keď sa v polovici marca prerušili futbalové súťaže na Slovensku, tak asi nikto nepredpokladal, že hráči zostanú dlhé tri mesiace bez možnosti spoločne sa stretnúť na futbalom ihrisku. Po prvom uvoľňovaní obmedzení však už jednotlivé mužstvá môžu naplno začať s prípravami na novú sezónu. Inak tomu nebude ani v mužstve treťoligistu z Veľkých Ludiniec. „S tréningovým procesom sme ešte v klube nezačali, ale štart sme si naplánovali na pondelok 15. júna,“ povedal manažér tímu František Urban.

Miestny Družstevník v minulej sezóne pred rozhodnutím o anulovaní ročníka figuroval na jedenástom mieste. V prvom jarnom kole, ktoré sa napokon ukázalo ako posledné, sa mu podarilo zabodovať na trávniku Trnavy B po bezgólovej remíze.

Po dvoch týždňoch prídu na rad prvé prípravné zápasy

So spustením tréningového procesu už samozrejme aj v Ludinciach prebieha vybavovanie si prípravných zápasov pred novou sezónou. Družstevník sa nikam neponáhľa, keďže času je stále dosť a ide mu aj o zdravie hráčov. Liga by mala odštartovať až druhý augustový víkend. „Vzhľadom k tej dlhej pauze budeme prvé dva týždne len trénovať a až od štvrtého júla začneme s prípravnými zápasmi. Je to aj kvôli tomu, aby sa hráči nezranili a môžu sa tak poriadne pripravia na ligové boje. Predbežne máme dohodnuté zápasy s Partizánskym, Kozárovcami a Kolárovom. Ostatné termíny tiež určite vyplníme, aby sa mužstvo čo najlepšie pripravilo na novú sezónu,“ dodáva Urban.

Určite budú hrať znova III. ligu

Do tretej ligy sa do uplynulého víkendu prihlásilo desať mužstiev, ale Veľké Ludince sme medzi nimi ešte nenašli. Termín na prihlášku vyprší už túto stredu,