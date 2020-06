Druhá trieda ObFZ Levice sa pravdepodobne rozdelí na dve skupiny

Jednotlivým mužstvám v okrese zostáva ešte týždeň na prihlásenie sa do súťaží ObFZ Levice. Všetky majú garantovanú rovnakú súťaž ako tomu bolo v minulej sezóne okrem mužstiev z III. triedy, ktoré nastúpia o súťaž vyššie.

17. jún 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Do nedele 14. júna si do II. triedy ObFZ Levice podalo prihlášku štrnásť klubov. Z najväčšou pravdepodobnosťou ich spolu bude vyše 16 a tak sa budú musieť vytvoriť dve skupiny. (Zdroj: Jozef Bedej)

Majú čas na podanie prihlášok do 21. júna

Pred novou sezónou stoja aj futbalové súťaže v Oblastnom futbalom zväze Levice. V ObM a II. triede stihli v poslednom ročníku odohrať len jedno jarné kolo a potom prišiel šok v podaní prerušia a následného úplného ukončenia ligy. V týchto dňoch však kluby majú možnosť podať si prihlášky do nového súťažného ročníka, ktorý by mal u dospelých odštartovať druhý augustový víkend. „Myslím si, že zatiaľ je dobrý záujem od klubov o prihlásenia sa do súťaží a ešte stále mužstvám zostáva týždeň, keďže prihlášku si môžu podať do 21. júna. Najmä v druhej triede evidujeme väčší záujem ako v ObM, ale zas tam to je spojené s tým, že tieto mužstvá si musia vybaviť veci okolo mládežníckych mužstiev. Bez nich sa totiž nemôžu prihlásiť do Oblastných majstrovstiev. Zatiaľ sme však celkovo spokojní,“ hovorí predseda ŠTK ObFZ Levice Jozef Šaliga.

U mládeže je to tradične o čosi horšie

Záujem u mužov je jedna vec, avšak u mládežníckych mužstiev je to trošku iné. V minulej sezóne štartovalo v dorasteneckej súťaži iba osem mužstiev a po pandémii to možno bude ešte horšie. „U dorastencov sú tie mierne obavy opodstatnené a je to tak každým rokom. Predvlani sme mali šesť tímov v ObM dorastu a v poslednej sezóne to bolo osem. Tento rok, podľa predbežných ohlasom, počítame so šiestimi až siedmimi tímami. Počítam aj s miernym úbytkom u žiakom. Zachytili sme od niektorých klubov, že ich mužstvá nebudú pokračovať v novej sezóne,“ konštatuje aktuálnu situáciu Jozef Šaliga.

Spájať s inými zväzmi sa nebudú

Niekto by si mohol povedať, že prečo zväz neuvažuje pri mládežníckych súťažiach