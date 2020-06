Čo má nové kúpalisko Margita - Ilona?

Pred tohtoročnou sezónou tu pripravili zopár noviniek.

17. jún 2020 o 16:39 Jana Némethová

LEVICE. Pred tromi týždňami odobrali vzorky z napustených bazénov a otestovali hygienici. Minulý štvrtok prišli skontrolovať pripravenosť celého areálu na sezónu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok História kúpaliska Margita - Ilona sa začala písať pred vyše 100 rokmi Čítajte

Rekreačné zariadenie v mestskej časti Kalinčiakovo napriek tomu bude musieť počkať. O termíne otvorenia rozhodne počasie.

Slnečno - oblačno

Tohtoročná sezóna sa pre mestské kúpalisko Margita – Ilona nezačala najlepšie. Od marca, po vypuknutí pandémie, sa zastavila rezervácia ubytovania v chatkách a bungalovoch. „V júni mávame ubytované školské výlety. V priemere je to okolo tisíc detí,“ priblížil Ján Lacek, konateľ mestskej eseročky Margita – Ilona, obvyklú štatistiku záveru školského roka.

Celoslovenské koronavírusové obmedzenia majú za následok finančný výpadok v príjmoch z ubytovacej časti. Opatrenia sa uvoľnili v minulých dňoch. Mestské kúpalisko je stále zatvorené. Sezónu zvyknú otvárať 1. júna, vlani to bolo 10. júna. Tento rok sa termín posunie. Podpísalo sa pod to aj nepriaznivé, resp. nestabilné počasie. Pár dní bolo teplo, vystriedalo ho ochladenie a dažde.

V júni maximálne 500 ľudí

Ďalším dôvodom je aktuálne povolený limit 500 osôb. Od júla sa má zvýšiť na tisíc

osôb.

„Nám by viac vyhovovalo percentuálne vyjadrenie. Kapacita kúpaliska je 3500 osôb. Ak by bol limit stanovený na jej polovicu, boli by sme spokojní,“ povedal. Areál celého zariadenia je rozľahlý, kúpalisko spolu s kempingom zaberá rozlohu osem hektárov.

Návštevníci majú k dispozícii približne tristo lehátok. Ďalšie miesta pre vlastné lehátka, príp. deky či karimatky nájdu na rozľahlých trávnatých plochách.

Aj vďaka príjmom z tržieb sa mohli po ukončení minuloročnej sezóny pustiť do úpravy okolia bazénu Eva. Práce dokončili teraz v marci. Výmenou prešla aj armatúra v rekreačnom bazéne.

„Vybudovali sme spevnenú plochu šesťsto metrov štvorcových pre 50 lehátok a