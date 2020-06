Ako budú vyzerať futbalové súťaže? Šahy sa predstavia v IV. lige

Kto sa do ktorej súťaže ZsFZ, alebo ObFZ Levice prihlásil.

21. jún 2020 o 16:47 Ivan Porubský

V tretej najvyššej súťaži sa z okresu Levice opäť predstaví dvojica tímov. Veľké Ludince a Kalná nad Hronom sa tak pridali k dvanástim tímov, ktoré sa prihlásili do riadneho termínu. Tým bola streda 17. júna. Teraz sa ešte bude čakať, ktorá dvojica využije možnosť prihlásiť sa do tejto ligy.

V štvrtej lige západ je už naplnený počet účastníkov, ale aj to sa ešte môže zmeniť. Do tejto súťaže sa od nás prihlásili Kozárovce, Levice a na poslednú chvíľu aj Šahy, ktoré v minulej sezóne jednoznačne panovali piatej lige.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Do Slovana Levice prichádza skúsený tréner Marcel Pavlík Čítajte



Najhoršie je na tom zatiaľ piata liga východ, v ktorej si z okresu Levice zahrajú Podlužany a Želiezovce. Možnosť zahrať si túto ligu však dostali aj niektoré z celky z oblastných zväzov, ktoré združujú celky tejto piatej ligy. Preto ešte nie je konečný sumár mužstiev, ktoré uvidíme v ObM ObFZ Levice. Všetko ukáže až tento týždeň, kedy majú zasadať jednotlivé komisie.

III. liga západ – zatiaľ 14 tímov: TJ Družstevník Veľké Ludince, KFC Kalná nad Hronom, FK Marcelová, MŠK Považská Bystrica, AFC Nové Mesto nad Váhom, FK Beluša, ŠK LR CRYSTAL, FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble B, FK Slovan Duslo Šaľa, Spartak Myjava, OFK Malženice, FKM Nové Zámky, FC Slovan Galanta, FC Nitra B.

IV. liga juhovýchod – 16 tímov: FK TJ Lokomotíva Kozárovce, FK Slovan Levice, Futbalový klub Slovan Šahy, OFK Tovarníky, FC Neded, MŠO Štúrovo, TJ Veľké Lovce, TJ Družstevník Bešeňov, Športový klub Nesvady, FC Pata, FK Kolárovo, OFK Kovarce, MŠK – Thermál Veľký Meder, MŠK Hurbanovo, TJ Družstevník Dvory nad Žitavou, ŠK Šurany.

V. liga východ – zatiaľ 13 tímov: ŠK Podlužany, MŠK Želiezovce, ŠK Svodín, TJ Družstevník Bešeňov, TJ AGRO Zemné, FC Komjatice, TJ Salka, ŠK Kmeťovo, OŠK Lipová, TJ Lokomotíva Bánov, FC Veľký Kýr, FC Okoličná na Ostrove, FC Dulovce

ObFZ Levice

Do súťaží ObFZ Levice sa prihlásila drvivá väčšina klubov, ktoré ju hrali aj minulej