Vlci a sharks postúpili do finále lv florbalovej ligy

Po prerušení Levickej florbalovej ligy kvôli pandémii sa počas uplynulého víkendu odohrali rovno semifinálové boje, ktoré najlepšie zvládli hráči Vlkov a Sharks.

23. jún 2020 o 1:00 Ivan Porubský

I keď svoj prvý zápas Vlci v samotnom závere nezvládli, v druhom všetko napravili a posilnení o 2 hráčov tesne zvíťazili v rozhodujúcom zápase, keď 43 sekúnd pred koncom skóroval J. Littva, čím poslal svoj tím do vedenia 6:5, ktoré si už ustrážili.

Rovnako napínavým zápasom začali Sharks s Dobre No. Obhajcom titulu nechýbalo veľa, aby zápas predĺžili o samostatné nájazdy. V druhom zápase už však Sharks nenechali nič na náhodu a do finále sa jednoznačne prestrieľali.

V súboji o bronz sa teda stretnú weKings a Dobre No, vo finále Vlci so Sharks, čo neznamená nič iné, ako dva mimoriadne vyrovnané a atraktívne zápasy o všetko.

Výsledky

1. semifinále: weKings – Vlci 8:6, 7:9 a 5:6 – 1:2 na zápasy (postup Vlci).

2. semifinále: Dobre No – Sharks 3:4 a 2:13 – 0:2 na zápasy (postup Sharks).

