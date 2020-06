BASKETBAL: Tri mužstvá ŠBK Junior Levice zabojujú o titul už v júli

Mládežnícky basketbal na Slovensku počas prerušenie neukončil definitívne svoje súťaže, ktoré tak môžu vyvrcholiť počas júlových víkendov. K slovu sa dostanú aj tri kategórie Levičanov, ktorí sa predstavia v Košiciach.

24. jún 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Do výberu nových hráčov sa zapojili aj Patrioti

Postupné uvoľňovanie opatrení spojených s pandémiou koronavírusu pomohlo športovcom postupne sa vracať do normálu ako to bolo v prvej polovici marca. Inak tomu nie je ani v klubu ŠBK Junior Levice, kde v posledných dňoch zorganizovali výber hráčov do svojej prípravky. Do tohto výberu sa aktívne zapojili aj hráči a tréner Patriotov Levice. „Na dvoch výberoch bolo okolo 40 detí, ktorým sa venovala trénerka Katarína Dovčíková a zároveň sa na týchto stretnutiach s deťmi zúčastnili aj zástupcovia tímu Patrioti Levice. V prvý deň sa deti mali možnosť stretnúť so Šimonom Krajčovičom a trénerom Michalom Madzinom. Na tom druhom výbere boli Samuel Volárik a Viktor Juríček, ktorí sa zapojili do rôznych súťaží a hrali aj s deťmi nejaké hry. Vo všeobecnosti platí, že na začiatku je záujem tých detí spočiatku veľký, ale v tej prípravke je pomerne veľká fluktuácia. Niektoré z nich ukončia činnosť, ale na jeseň zase prídu noví, keďže budeme robiť ďalšie výbery v septembri. Cieľom nášho klubu je mať v prípravke okolo tých 40 detí. Je dôležité poznamenať, že do prípravky majú otvorené dvere aj dievčatá. Už v existujúcej prípravke ich počet je viac ako 10,“ hovorí o úspešnom podujatí prezident ŠBK Junior Levice Gabriel Sirotňák.

Spoznali termíny záverečných turnajov

Súvisiaci článok Ako budú vyzerať futbalové súťaže? Šahy sa predstavia v iv. lige Čítajte

Okrem záujmu o výber prípraviek prišla v minulom týždni pre klub ďalšia výborná správa a tou bol presný rozpis záverečných turnajov. Na tieto turnaje sa podarilo v skrátenej sezóne kvalifikovať trom kategóriám z levického klubu, ktoré budú zastupovať naše mesto v Košiciach. Pôvodne sa malo hrať vo viacerých mestách, ale posledné slovo mali hygienici, ktorí mali podmienku, že to musí byť v jednom meste. „Čo sa týka basketbalu, tak patríme medzi jeden z mála športov, kde sa bude súťaž dohrávať. My už máme známy program na dohranie sezóny. Z našich mužstiev odohrajú finálové turnaje starší žiaci, kadeti a juniori. Ako prvý 3. – 5. júla budú na Majstrovstvách Slovenska hrať kadeti, takže tomu je v týchto kategóriách prispôsobená aj príprava. Od momentu, kedy bolo dovolené trénovať v telocvični, tak sa naplno rozbehol tréningový proces. Cieľom tejto prípravy je jednoznačne uhrať čo najlepší výsledok na majstrovstvách. Samozrejme ten výpadok v tréningovej činnosti bol znateľný. Chalani sa síce pripravovali aj doma na základe tréningových plánov, potom vo vonkajších priestoroch, následne v športovej a dome športu. Pre každé mužstvá sú však podmienky rovnaké, takže som zvedavý ako dopadnú tieto finálové turnaje. Čo sa týka obsadenia týchto turnajov, tak tam sa vychádzalo zo základnej časti. V kategórii juniorov sa bude hrať final four systémom každý s každým. U starších žiakov, či kadetov uvidíme final eight. Tam sa hrá systémom play-off, čiže prvý narazí na ôsmeho a tak ďalej. Všetky zápasy týchto troch turnajov sa budú hrať v Košiciach, keďže to bola podmienka hygienikov, aby sa turnaje hrali na jednom mieste“ približuje Sirotňák.

Zahrajú si o mesiac skôr

Pôvodne boli záverečné turnaje jednotlivých súťaží mládeže naplánované na august, keďže sa počítalo s uvoľnením opatrení so začiatkom júla. Keďže však prišla možnosť vrátiť sa k športovaniu vo vnútorných podmienkach skôr, tak budú súťaže vrcholiť už v júli a bude tak dostatok času dobre sa pripraviť na novú sezónu. „Predpokladali sme, že tie uvoľňovacie opatrenia budú pomalšie. Predstava klubov bola taká, že pred MSR musí prebehnúť minimálne šesťtýždňová príprava v hale. Tento termín júlový je oveľa lepší, lebo mať prípravu v letných mesiacoch na majstrovstvá by nebolo výhodné. Jednak je tam teplo a druhou vecou je, že príprava na novú sezónu by sa dosť posunula. Nám sa kategórie menia vždy v lete a tak by hrozilo, že by najprv museli dohrať vo svojich kategóriách a následne by sa hneď museli preskupiť do tých nových, takže aj preto je ten júlový termín oveľa lepší,“ hovorí prezident ŠBK Junior Levice.

Odchovanci ŠBK sa predviedli v drese Patriotov

Počas uplynulého týždňa sa extraligové mužstvo Patrioti Levice zúčastnilo prípravného dvojzápasu v Českej republike. Ich súperom boli najprv hráči Brna a následne reprezentácia Českej republiky do 24 rokov. V týchto zápasoch sa dokázali presadiť aj odchovanci ŠBK a ukázali tak svoj potenciál do novej sezóny. V prvom zápase proti Brnu Danielič zaťažil konto súpera štrnástimi bodmi, Samo Volárik trinástimi a Adámik šiestimi. V druhom proti reprezentácii Volárik zaznamenal sedem bodov, Adámik dva a Danielič zostal síce bez bodu, no na svoje konto si pripísal až jedenásť asistencíí. „Ja som veľmi rád týmto ich výsledkom. Ako jedno z mála pozitívov koronakrízi vidím to, že vo väčšine extraligových klubov dostanú väčší priestor slovenskí hráči a je to vidieť aj na prípade Patriotov, kde sa v novej sezóne uvažuje o väčšej porcii minút pre našich odchovancov ako je Martin Danielič a Samuel Volárik. Teším sa tomu, že chlapci tú prvú príležitosť dostať viac minúť na palubovke využili a podali veľmi dobrý výkon. Sme radi, že to čo chceme v mládežníckom basketbale robiť, aby sme každú sezónu vychovali dvoch až troch hráčov pre extraligu sa podarilo. V tomto trende chceme naďalej napredovať. Máme dohodnutú spoluprácu s Patriotmi, že každú sezónu sa traja naši odchovanci zapoja do letnej prípravy extraligistu. Zatiaľ ešte nechcem prezradiť mená, ale traja hráči z juniorky budú určite zapojení už do tejto prípravy,“ dodáva na závere prezident ŠBK Junior Levice Gabriel Sirotňák.