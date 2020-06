FUTBAL: Zo štvrtej ligy sa presunú do okresnej súťaže

Po anulovanej sezóne prišlo v mužstve štvrtoligistu k zmenám, ktoré napokon znamenali presun do ObM ObFZ Levice. V tíme sa budú snažiť o čo najviac domácich odchovancov, ktorí sa budú tešiť z futbalu.

25. jún 2020 o 13:56 Ivan Porubský

Rozhodli sa pre okres

V predčasne ukončenej sezóny IV. ligy juhovýchod sa predstavili aj hráči OFK Veľký Ďur. V sezóne dosahovali vyrovnané výsledky, keď im po prvom jarnom kole patrilo priebežné deviatej miesto, ale len so šesťbodovou stratou na druhé Vlčany. Po niekoľkých týždňoch koronakrízi však prišlo k definitívnemu rozhodnutiu ZsFZ o predčasnom ukončení súťaže a anulovaní ročníka. Všetky kluby zároveň mali zabezpečený štart v rovnakej súťaži a bolo len nich, či sa do nich prihlásia. Tú možnosť však nevyužili vo Veľkom Ďure, kde sa rozhodli pre inú cestu klubu. OFK má záujem opäť priniesť do klubu svojich odchovancov, čomu má napomôcť prihlásenie sa do najvyššej okresnej súťaže ObFZ Levice.

„Ten futbal bol síce pekný, ale stálo to už trošku veľa peňazí. Mne sa už nepozdávala predstava o dedinskom futbale ako takom, že tu budú hrávať v prevažnej väčšine cudzí hráči. Boli tu stále vyššie a vyššie ambície, ale to všetko stojí veľa peňazí a tak sme sa následne rozhodli, že klub prihlásime do okresu a budeme viac stavať na našich vlastných odchovancoch, alebo hráčov z okolitých dedín. Na tú štvrtú ligu by sme aj potrebovali viac sponzorov. Najprv to bolo tak, že možno sa nebude hrať futbal v obci vôbec. Následne sme si však v klube povedali, že aby sa niečo predsa len hralo a aby si zahrali chalani, čo tu ešte dávnejšie hrávali. Keď budú mať záujem, tak si ten okres zahráme. Väčšina hráčov, ktorí hrávali v minulej sezóne klub opustí, keďže tu boli zväčša na hosťovaní. Budeme chcieť proste stavať na futbalistoch od nás, alebo aspoň z blízkeho okolia,“ hovorí predseda klub Milan Záhumenský.

Budú mať hrajúceho trénera

Pred nedávnom opustili klub športový riaditeľ Ján Pizúr a spolu s ním aj tréner