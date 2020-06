FUTBAL: Okres bude mať dve súťaže a pridajú sa štyri kolá + ZOZNAM ÚČASTNÍKOV

Oblastný futbalový zväz Levice definitívne spoznal všetkých svojich súťažiacich pre nový súťažný ročník, ktorý odštartuje už prvý augustový víkend. Bude to tak o týždeň skôr ako tomu je v krajských súťažiach.

29. jún 2020

Záujem klubov bol vysoký

Tak ako sa vracia späť do normálu život na Slovensku, tak sa to samozrejme deje aj vo futbale. Dve najvyššie súťaže sa v súčasnosti dohrávajú, ale u krajských a okresných to bolo inak. Všetky súťaže boli buď anulované, alebo predčasne ukončené bez určite víťaza, či vypadávajúceho. Niektoré kluby po dlhej pauze naštartovali svoju prípravu na novú sezónu, ktorá začne v auguste. Predtým si však bolo treba podať prihlášky do súťaží. Každý tím mal garantované miesto v tej súťaže, v ktorej sa nachádza na začiatku pandémie. Možnosť podať si prihlášku do okresu vypršala v nedeľu 21. júna. Viacerí očakávali, že sa asi neprihlásia všetci, ale kluby prekvapili a do súťaží sa ich prihlásilo dokonca viac. „Už pred dvoma týždňami som veľmi pozitívne hodnotil záujem klubov podať si prihlášku do súťaží ObFZ. Okrem tých troch klubov, ktoré sa odhlásili po jesennej časti sa všetci opäť prihlásili. Tie tri kluby myslím Tlmače, Plášťovce a Pohronský Ruskov B. Dokonca jeden klub navyše ešte aj pribudol. Celkovo vládne teda spokojnosť, či však všetci skutočne aj dohrajú súťaže, sa uvidí až v priebehu ročníka,“ pozitívne hodnotí situáciu predseda ŠTK ObFZ Levice Jozef Šaliga.

Prihlášku si podal aj klub z Rybníka

Nováčikom v tejto sezóne budú hráči OFK Rybník, ktorí si zahrajú súťažné zápasy po dvojročnej pauze. Budú jedným z osemnástich účastníkov II. triedy. „Rybník sa aj vlani prihlásil, ale následne sa pred začiatkom súťaže aj odhlásili. Podali si prihlášku do tretej triedy, ale asi ich vlaňajšia súťaž, kde figurovalo málo mužstiev odradila. Mal som od nich avízo, predpokladám hlavne po odhlásení Tlmáč, že sa tam presunú nejakí ich hráči. V Rybníku majú krásny areál, takže určite budú prínosom. Okrem nich sme už veľmi s nikým nerátali. Boli nejaké šumy, že by sa mohli ešte prihlásiť aj Demandice, ale z toho napokon vzišlo,“ hovorí o nováčikovi v druhej triede predseda Športovo-technickej komisie.

Dve súťaže s vyšším počtom účastníkov

Okresné súťaže sa tak napokon rozdelili na dve ligy, tak ako to bolo sľúbené predsedom ObFZ Františkom Urbanom v minulej sezóne. Dal verejný prísľub