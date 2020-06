Futbalisti Slovana Šahy sa predstavia v IV. lige juhovýchod

Počas posledného ročníka V. ligy svoju súťaž jednoznačne viedli a prakticky nič ich nemohlo odstaviť od postupu. Prišla však pandémia a s ňou anulovanie ročníka. Napokon sa však hráči Slovana dočkali postupu.

30. jún 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Vyskúšajú si vyššiu súťaž

V minulej sezóne sa futbalisti Slovana Šahy predstavili v V. lige východ a pred anulovaním ročníka jednoznačne viedli tabuľku a boli na najlepšej ceste v novom ročníku si zahrať vyššiu súťaž. Pôvodne to vyzeralo na ďalšiu sezónu v V. lige, ale po odovzdaní všetkých prihlášok dostali možnosť zahrať si IV. ligu juhovýchod a túto možnosť aj využijú. „Boli sme samozrejme sklamaní, pretože nás čakala jarná časť sezóny, kde by sme hrali až desať zápasov doma. Na jeseň sme si totiž vymenili dva zápasy, ktoré sme mali hrať doma. Mohli sme potvrdiť športovými zbraňami náš postup, avšak museli sme prijať to rozhodnutie. Netýkalo sa to len nás, ale bolo to celosvetové. Dali sme si cieľ, že sa pokúsime na budúci rok postúpiť. Situácia sa však vyvinula tak, že sa niekoľko mužstiev neprihlásilo do IV. ligy. Následne sme sa porozprávali s našimi hráčmi, že aj napriek našim biednym finančným možnostiam skúsime tú štvrtú ligu. Chlapci sa obetujú, že budú hrať sa skromnejšie peniaze, alebo lepšie povedané zadarmo. Dáme si tu šancu, aby sme si otestovali, čo tá štvrtá liga obnáša,“ hovorí predseda FK Slovan Šahy Jozef Urblík.

Vstupujú so skromným rozpočtom

S vyššou súťažou budú aj vyššie požiadavky na financie a tie zvyknú byť hlavným problémom jednotlivých klubov. V mužstve sa však s hráčmi dohodli tak, že si túto vyššiu súťaž vyskúšajú. „Ďalšieho sponzora sa nám nepodarilo dotiahnuť. Našim sponzorom je mesto Šahy. Peniaze, ktoré sme mali vyčlenené na jeseň sme ani celé neminuli, len určitú čiastku. Primátor však prisľúbil, že z tých peňazí, čo sme mali schválené na jeseň, nám niečo uvoľní. Ideme do neznáma, keďže naše finančné možnosti sú skromné, ale chlapci si povedali, že to chcú, tak to skúsime,“ dodáva k finančnej stránke postupu predseda klubu.

Využili neprihlásenie všetkých mužstiev

V pôvodnom termíne sa do štvrtej ligy neprihlásilo dostatočný počet mužstiev, keďže Veľký Ďur bude hrávať najvyššiu okresnú súťaž a piatu ligu si zahrajú aj hráči Vlčian. Aj preto prišla možnosť pre Šahy zahrať si súťaž, ktorá je pre tento