FUTBAL: Béčko dorastencov Slovana Levice sa predstaví v okrese

Záver sezóny zvykol tradične patriť aj výberu do predprípraviek v Slovane Levice. O podujatí, ale aj o novinkách pred novým ročníkom nám porozprával viceprezident pre mládež Roman Gergely.

2. júl 2020 o 10:21 Ivan Porubský

Futbalový klub Slovan Levice usporiadal výber nových talentov do predprípravky. Záujem detí bol opäť veľký a v klube veria, že z nich raz vyrastú nové posily pre A- mužstvo

V uplynulom týždni ste usporiadali výber hráčov do predprípravky. Popíšte nám toto podujatie.

– Každoročne sa na konci sezóny organizuje výber do predprípraviek na nový súťažný ročník s cieľom získať nové deti do klubu, ktoré majú radi šport a futbal. Snažili sme sa o propagáciu vo všetkých materských školách, kde sme zanechali propagačné materiály, aby rodičia vedeli že sa koná akcia. Bolo to teraz špecifické, nakoľko kvôli pandémii bola účasť v škôlkach nižšia ako obvykle. Samotný výber prebiehal v areáli futbalového klubu Slovana Levice, na deti po zaregistrovaní čakali kluboví mládežnícki tréneri, ktorí si pripravili stanovištia s rôznym zameraním. Podujatie sa nieslo v uvoľnenej atmosfére, vládla dobrá nálada, bol prítomný klubový maskot lev, deti si na konci dali spoločný pokrik, dostali menšie darčeky a odchádzali s úsmevom na tvári, čo bolo cieľom. Podujatie spestrili svojou návštevou aj hráči A-mužstva, ktorí taktiež takto začínali svoje kariéry.

Predprípravky pôsobia v nejakej súťaži, ale sa hrávajú len turnaje?

– Predprípravky máme rozdelené do dvoch kategórií a to U8 a U7. Pre tieto kategórie nie je riadená futbalovým zväzom žiadna súťaž. Preto sa organizujú iba prípravné turnaje, resp. prípravné zápasy. Cieľom v týchto kategóriách je naučiť „deti ľúbiť futbal”. Snažíme sa o vytvorenie vzťahu k futbalu, postupné zvykanie si na tréningy a kolektív a popritom všetkom sa aj učia základom futbalu.

Keď sa ohliadneme do minulosti, tak má záujem detí stúpajúci, alebo naopak klesajúci záujem?

– Z pohľadu účasti detí na ostatnom výbere hráčov do predprípraviek FK Slovan Levice a porovnaním s predchádzajúcimi výbermi je záujem detí približne na rovnakej úrovni. Nedá sa povedať, či je záujem detí o futbal v Leviciach veľký, alebo menší oproti minulým rokom. Sme radi. že záujem o futbal ako taký deti majú, pretože v súčasnosti majú na výber množstvo športových odvetví aj priamo tu v Leviciach a pribúdajú ďalšie. Snažíme sa spolu s trénermi počas roka organizovať viaceré akcie, aby deti mali záujem nielen o futbal, ale aj šport celkovo.

Pre viac ako týždňom končila možnosť podať si prihlášky do mládežníckych súťaží ZsFZ. V ktorých súťažiach uvidíme vaše jednotlivé kategórie?