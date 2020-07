MÚMF Levice organizuje turnaj, ktorý by mal byť náhradou za zrušenú nadstavbu

Mestská únia malého futbalu v marci musela prerušiť svoju súťaž na takmer tri mesiace. Ligové boje mali pôvodne pokračovať nadstavbovou časťou, ale vedenie súťaže bolo rado, že sa dohralo aspoň pätnásť kôl. Už túto sobotu budú organizovať turnaj, ktorý by mal byť akoby náhradou za nadstavbovú časť. Po skončení súťaže sme sa porozprávali s predsedom MÚMF Levice Jánom Kováčom.

3. júl 2020

Pred takmer dvoma týždňami ste ukončili neúplný, Covidom postihnutý ročník MÚMF. Akoby ste ho z odstupom času zhodnotili?

– V sezóne 2019/2020 sa odohrala len základná časť, keďže sa kvôli pandémii nadstavba neuskutočnila. Aj napriek tomu zápasy, ktoré boli odohrané boli kvalitné a bez mimoriadnych udalostí. Aj s rozhodcami neboli problémy, získali sme kvalitných rozhodcov Tótha a Ševčíka. Ďalej sme dokázali získať Pribička na ďalšie sezóny. Vzhľadom na situáciu s pandémiou sa inak sezóna nemohla ukončiť.

Niektoré mužstvá nedokončili súťažný ročník. Prečo tomu tak bolo? Nepokúšali ste sa ich presvedčiť, aby predsa len nastúpili po pandémii?

– Pandémia okrem zákazu športových podujatí zapríčinila aj zavretie prevádzok a tým boli narušené aj finančné toky niektorých mužstiev, ktoré sa rozhodli neodohrať posledné kolá.

Ako ste boli spokojný s kvalitou ligy?

– Zápasy boli kvalitné, škoda že sa nemohla odohrať nadstavbová časť, ktorá by priniesla viac napätia.

Ako hodnotíte stav ihrísk, na ktorých sa hralo? V akom sú stave a bude sa na nich ďalej hrávať.

– Ihrisko na 4. ZŠ prešlo úpravou, bránka bola vymenená a z kvalitou boli mužstvá spokojné. Ihrisko na ZŠ s vyuč. jazykom maďarským ešte čaká úprava. Najlepšie by bolo, aby úprava prebehla cez leto. Na tomto ihrisku sa cez jeseň nedá bezpečne hrať. Začala sa aj výstavba ihriska v areáli štadióna vedľa tribúny. Uvidíme, či sa tam bude môcť hrať.

Ešte nie tak dávno sa hrávali dve ligy, teraz je to ledva jedna. Čomu to pripisujete?

– Boli časy, keď sa hrali aj tri ligy. Keďže hráči starnú a mladých zástupcov je menej, tak aj počet mužstiev klesá. Pokiaľ sa do sezóny neprihlási 20 mužstiev, bude len jedna liga. Ďalším problémov sú financie, dresy a tarfy musí niekto kúpiť. Niektorí sa skladajú, iní majú sponzora. Začali sme organizovať aj turnaj pre stredné školy, aby sme prilákali aj mladých, ale pre nich by vyhovovalo hrať cez týždeň. Je tu aj požiadavka bývalých hráčov, aby sme hrali aj ligu pre seniorov. Budeme o tom rokovať. Zatiaľ sme pre budúcu sezónu znížili štartovné na 70 €.

Akoby ste chceli do budúcna pritiahnuť viac klubov, aby časom nezanikla súťaž celkovo?

– Ako už bolo spomínané znížime štartovné na sezónu 2020/2021 na 70 €, ďalej budeme organizovať turnaje pre mládež a seniorov. Budeme rokovať s bývalými hráčmi o lige pre seniorov. Súčasný počet mužstiev však pre I. ligu postačuje.

Už budúci týždeň chystáte turnaj MÚMF. Skúste nám bližšie popísať toto podujatie.

– Turnaj sa uskutoční v sobotu 4. júla od 8.00 do 14.00 hod na 4. ZŠ v Leviciach .Na turnaj sa prihlásilo 9 mužstiev. Bude sa hrať v dvoch skupinách každý s každým, semifinále prvý prvej skupiny s druhým druhej skupiny a druhý prvej skupiny s prvým druhej skupiny. O tretie miesto porazení a finále víťazi semifinálových zápasov. Turnaj je organizovaný ako náhrada za nadstavbovú časť a bude sa hrať o vecné ceny. Každý účastník dostane aj diplom. Ďalej organizujeme aj turnaj starých pánov, ktorý sa bude hrať 18. júla.

Dokedy sa môžu mužstvá prihlásiť do nového súťažného ročníka?

– Prihlásiť sa môžu do 22. augusta, kedy bude aj stretnutie vedúcich mužstiev. Sezóna 2020/2021 by mala začať v sobotu 29. augusta. Doterajšie mužstvá by sa mali prihlásiť aj do novej sezóny, ale otáznik je zatiaľ nad mužstvami Olympiakos a Duracel.