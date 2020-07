Hokejisti Levíc angažovali nového trénera

Aj keď momentálne nie je hokejová sezóna, ale v klube Leviciach už pracujú na tvorbe nového mužstva pre sezónu 2020/2021.

6. júl 2020 o 1:00 Ivan Porubský

V Nitre minulý týždeň podpísal nový tréner Levíc Jozef Kováčik zmluvu so zástupcom HK Levice, ktorým bol manažér tímu Marcel Ozimák. (Zdroj: HK Levice)

Nový tréner prichádza z Topoľčian

Jednotlivé hokejové kluby na Slovensku už naplno pracujú na formovaní tímu na novú sezónu. Inak tomu nie je ani v Leviciach, kde uplynulý týždeň predstavili nového trénera A-mužstva. Stal sa ním štyridsaťročný Jozef Kováčik, ktorý je rodákom z Topoľčian. „Dlhšie sme rozmýšľali, že koho by sme mohli angažovať za hlavného trénera a samozrejme, keďže som aj Jozefa poznal ešte z môjho trénerského pôsobenia, tak sme sa rozhodli mu dať šancu. Toto rozhodnutie prišlo aj napriek tomu, že len pred nedávnom ukončil hráčsku kariéru a verím, že práve u nás naštartuje svoju trénerskú. Chceli sme, aby to bol hlavne slovenský tréner. Po dlhších úvahách sme sa napokon rozhodli práve pre Jozefa Kováčika. Samozrejme, že v užšom výbere bolo viacero adeptov na tento post. Dúfame, že s ním budeme mať šťastnú ruku a samozrejme mu budeme v klube nápomocní, no a v prípade jeho záujmu mu odovzdávame naše skúsenosti,“ hovorí manažér HK Levice Marcel Ozimák.

Ako hráč má niekoľko trofejí

Nový tréner Levíc ešte v minulej sezóne odohral v minulej sezóne 45 zápasov za