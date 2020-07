Levická florbalová liga spoznala svojho nového majstra

Uplynulá sobota patrila finálovému zápasu Levickej florbalovej ligy. Stretli sa v ňom tímy Vlci a Sharks.

8. júl 2020 o 14:19 Bianka Zsigmondová

Neskôr, ale predsa sa podarilo dohrať tohtoročnú sezónu Levickej florbalovej ligy. Bronzové medaily si po kontumačnej výhre nad známymi Dobre no odniesli nemenej známi weKings, ktorí si počínali veľmi dobre a od začiatku ich každý radil medzi favoritov sezóny.

Zaujímavejším však bolo superfinále, v ktorom si, pre niektorých možno prekvapujúco, zahrali tímy Vlci a Sharks. Vo finále padlo, ako aj po celý zvyšok sezóny, veľa gólov a to až 32. I keď bol celý finálový zápas veľmi vyrovnaný, viac šťastia mali Sharks, ktorí sa stali novými majstrami Levickej florbalovej ligy.

Článok pokračuje pod video reklamou

Výsledky:

finále: Vlci – Sharks 15:17 (5:4, 5:6, 5:7), o tretie miesto: weKings – Dobre No 5:0 kontumačne.

Povedali po sezóne:

Alan Šimkovič, Sharks: „V prvom rade by som sa chcel poďakovať organizátorom, rozhodcom a všetkým dobrovoľníkom, vďaka ktorým LFL funguje. Oceňujem ich úsilie. Do sezóny 2019/2020 sme vstupovali s novými posilami, ktoré, ako ukázal čas, boli pre náš tím kľúčové. Po pár vydarených letných turnajoch a nedeľných tréningoch sme jemne doladili formácie a našli tu povestnú chémiu v tíme, aby všetko fungovalo, ako má. Ešte mesiac pred začiatkom sezóny sme nemali brankára, ale nakoniec sa k nám pridal vynikajúci E. Ujhélyi, ktorý nás v rozhodujúcich chvíľach vždy podržal, za čo mu patrí veľká vďaka. Od začiatku sezóny sme mali ambície získať titul, ale liga sa za posledné dva roky zmenila, pribudlo veľa nových kvalitných tímov, takže každý zápas bol pre nás výzvou. Od prvého zápasu sme išli naplno a až na jedno nevydarené dvojkolo sme prešli základnou časťou úspešne a skončili na prvom mieste v skupine. V trinástich zápasoch základnej časti sme vsietili 133 gólov, čo je 10 gólov na zápas. Hlavne naša prvá formácia s mimoriadne talentovaným P. Hužvárom robila súperom vrásky na čelách. Po prechode do vyraďovacej fázy sme sa potrápili so ZSNS a Dobre no, ale výhrami sme si vybojovali cestu do finále. Dnes sme odohrali veľké finále, súperom bol silný tím Vlkov plný kvalitných a skúsených hráčov. S chalanmi sa poznáme už roky, ale na palubovke sme si nič nedarovali. Bol to veľmi vyrovnaný súboj, keďže si ani jeden z tímov nevedel vytvoriť pohodlný náskok. Bojovalo sa o každú loptičku, padlo veľa nádherných gólov, diváci mali možnosť vidieť neuveriteľné florbalové akcie. Minútu pred koncom bol stále vyrovnaný stav, až v tej poslednej minúte sa nám podarilo dať dva rýchle góly, ktoré rozhodli o zlatom kove a dopriali nám užiť si najcennejšie víťazstvo a tešiť sa z titulu!“

Michal Lehocký, Vlci: „Dnešný finálový zápas bol zápasom dvoch kvalitných mužstiev, ktoré proti sebe nastúpili. Až do poslednej minúty nebolo jasné, kto bude majstrom. Obe mužstvá sa počas celého zápasu striedali vo vedení a myslím, že všetci, ktorí dnešok sledovali, si prišli na svoje. Rozhodla posledná minúta zápasu, v ktorej sme inkasovali dva rýchle góly, no a tie rozhodli o osude stretnutia. Ako tím sa však určite nemáme za čo hanbiť. Vlci predvádzali celú sezónu rýchly a kombinačný florbal a myslím, že sme si účasť vo finále tento rok zaslúžili. Na svojich spoluhráčov som veľmi hrdý, bola radosť ich viesť a hrať s nimi. Prehra nás, samozrejme, mrzí, ale taký je šport. Súperovi gratulujem k titulu!“

Strieborné medaile za sezónu 2019/2020 patria Vlkom.

Na záver sa odovzdali aj individuálne ocenenia najlepším hráčom:

Najlepší strelec základnej časti: R. Taldík (54 gólov), najlepší nahrávač základnej časti: P. Hužvár (38 asistencii), najlepší hráč základnej časti: P. Hužvár (76 bodov), najlepší strelec play-off: R. Mištík (20 gólov), najlepší nahrávač play-off: R. Mištík (15 asistencii), najlepší hráč play-off: R. Mištík (35 bodov), najlepší brankár: D. Pástor (3,8 ink. G/Z), najlepší rozhodca: R. Gašparec, najužitočnejší hráč finále: P. Hužvár.