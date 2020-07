PRÍPRAVNÉ ZÁPASY: Okresné derby sa skončilo nerozhodne. Kalnej sa v príprave darí

Príprava na nový ročník je v plnom prúde. MY vám prinášame zápasy jednotlivých mužstiev, ktoré pôsobia v krajských súťažiach ZsFZ.

12. júl 2020 o 16:22 Ivan Porubský

Starý Tekov – Levice 1:9 (1:5), Kupča 3, Tariška 2, Solčiansky, Herc, Kosák, Hostinský. Levice: Kolčár (Štrba) – Gabaš, Bačík, Pišky, Herc, Švirik, Mandrák, Solčiansky, A. Kosák, Hostinský, Kupča. Str.: Krenčan, Pánik, Kiss, Tariška, Suljič, Novák, Pajdučák, Šurányi. V Starom Tekove sa hral pre Levice dobrý tréningový zápas, dvoch rozdielnych polčasov. Tréner hostí Marcel Pavlík však vyjadril spokojnosť s hrou jeho mužstva, ktoré sa postupne zohráva.

Levice – Veľké Ludince 1:1 (1:0), A. Kosák – Isakov. Levice: Kolčár – Gabaš, Janúrik, Herc, Pišky, Švirik, Mandrák, Kosák, Solčiansky, Kupča, Pajdučák. Str.: Suljič, Hostinský, Krenčan, Šurányi, Pánik, Novák. V. Ludince: Benkó – Zelník, Bilyk, Králik, Podlucký, Németh, Hlaváčik, Peseky, Sádovský, Isakov, Bešeň. Str.: Petráš, Prišťák, Marek, Kováč, Rajtár. Prvý ostrejší zápas priniesol z oboch strán vyrovnaný futbal. Domáci boli prvých 60 minút dominantnejší na lopte, v závere však už trošku kondične odišli. Pre obe mužstvá to bol dobrý zápas. Levice mrzia hlavne nepremenené šance v prvom dejstve, keď ich 3 – 4 zahodili a zápas sa tak mohol odvíjať úplne inak. Levický tréner si vyskúšal hráčov na rôznych postoch a s ich výkonom bol spokojný. Ako povedal domáci kouč Marcel Pavlík, tak Levice boli možno o ten jeden gól lepším mužstvom.

Levice – Veľký Lapáš (5. liga stred) 3:2 (1:1), Solčiansky, Janúrik, Pánik – Krkoška, Béger. Levice: Štrba – Gabaš, Janúrik, Kiss, Herc, Novák, A. Kosák, Švirik, Solčiansky, Hostinský, Pajdučák. Str.: Mandrák, Pišky, Tariška, Šurányi, Pánik, Hajdamár. Pre Levice to bol veľmi dobrý zápas, keďže v tíme hostí pôsobí viacero bývalých hráčov Nitry a aj mladíkov z ich akadémie. Na to, že Lapáš hrá piatu ligu, tak majú veľmi kvalitné mužstvo a z toho mal tréner Levíc pred zápasom mierne obavy. Hostia boli v prvom polčase trošku lepším mužstvom, keďže domácim chvíľku trvalo pokiaľ sa dostali do tempa. Dôležité ale bolo, že keď aj prehrávali, tak dokázali otočiť. Dva góly strelili po štandartkách. S predvedenou hrou bol levický tréner spokojný.

Kalná nad Hronom – Komárno (2. liga) 2:1 (2:0), Cleber 2 – Nguidjol. KFC: Guťan – Vida, Szép, Flídr, Homola, Pecho, Lovska, Čejtei, David, Lepieš, Cleber. Str.: Jasenek, Turnai, Pánik, Szokol. Bachan. V prípravnom zápase privítali hráči Kalnej druholigistu z Komárna. Z oboch strán sa hral kvalitný zápas, ale aktívnejší boli prekvapivo domáci futbalisti, čoho výsledkom bol gól v 8. minúte, keď sa presadila nová akvizícia KFC Cleber. Hostia boli zaskočení aktívnou hrou domácich, snažili sa prevziať iniciatívu, avšak to sa im nedarilo. Naopak domáci z brejku poistili svoje vedenie, keď to bol opäť nováčik v drese Kalnej Cleber, ktorý zvyšoval na 2:0. V druhom polčase mohol streliť aj hetrik, ale svoj samostatný nájazd nepremenil. Na 3:0 mohol zvyšovať Čejtei, ale nesadla mu lopta. Hostia hrozili najmä po stranách a nakoniec sa dočkali aspoň čestného gólu v samom závere zápasu po centri.



Kalná nad Hronom – Imeľ (3. liga západ) 3:0 (2:0), Cleber, Vida, Szokol KFC: Nevolný – Vida, Flídr, Szép, Víglaš, Pecho, Jasenek,Cejite, Cleber, Szokol, Cleber.