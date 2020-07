Kadeti ŠBK pod novým trénerom s druhým miestom

Po dlhom prerušení mládežníckych basketbalových súťaží sa v Košiciach konali záverečné boje o majstra medzi kadetmi. Medzi najlepšími nemohli chýbať ani Levice pod vedením nového trénera Richarda Kucsu.

14. júl 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Druhé miesto bolo reálne

Kadeti ŠBK Junior Levice hrali pred júlovými Majstrovstvami Slovenska posledný súťažný zápas ešte prvého marca. V tomto zápase doma nestačili na lídra tabuľky o 1. až 8. miesto KB Košice. Rovnaký súper ich čakal v semifinále spomínaných majstrovstiev, ale ešte predtým si v prvom zápase po reštarte poradili s tímom Spišská Nová Ves. Po úspešnom štvrťfinále ich čakal oveľa náročnejší súper, ktorý bol aj hostiteľským tímom celých majstrovstiev KB Košice. Východniari ešte v sezóne nepocítili chuť prehry a chceli rovnako pokračovať aj proti Leviciam. Hráči ŠBK Juniori však predviedli výborný výkon, keď svojho súpera porazili o päť bodov 58:63. Na tím pod vedením nového trénera Richarda Kucsu čakali vo finále jednoznační favoriti turnaja a to hráči Interu Bratislava. Levice síce na tohto súpera nestačili, ale celkovo zanechali na turnaji výborný dojem a právom obsadili celkové druhé miesto. „Z hľadiska síl družstiev na turnaji bolo druhé miesto pre nás reálne dosiahnuteľné. Inter Bratislava zaslúžene vyhrali majstrovský titul, keďže mali veľmi dobrú formu. Veľmi si ceníme zisk druhého miesta, keďže nebolo vôbec jednoduché zdolať v semifinále domáci tím, ktorý bol tiež celú sezónu bez prehry. Možno je to tým pádom pre niektorých prekvapenie, ale za naše výkony sme si zaslúžili postúpiť do finále práve my. Tam už športová forma bola jednoznačne na strane Interu Bratislava. My sme s druhým miestom spokojní a chalanom by som chcel aj touto formou ešte raz zagratulovať,“ hovorí nový tréner kadetov ŠBK Junior Levice Richard Kucsa.

K tímu prišiel len pred dvoma týždňami

Nový tréner levických kadetov Richard Kucsa sa k tímu pridal len pred nedávnom, ale na záverečnom turnaji svojim zverencom veril. Čakali ich nároční súperi a to hlavne doteraz neporazené tímy z Košíc a Bratislavy. „Priznám sa, že som nemal príliš veľa informácii o kvalitách jednotlivých súperov, keďže som do mužstva prišiel len pred dvoma týždňami. Na očakávanie o konečnom umiestnení pred začiatkom, alebo počas sezóny sa neviem presne vyjadriť. Určite však bolo cieľom dostať sa na tieto majstrovstvá a navyše v semifinále si poradiť s kvalitným mužstvo z Košíc bol určite skvelý výsledok pre klub za ich celosezónne snaženie,“ pochvaľuje hráčov tréner Richard Kucsa.

Inter bol o dve triedy lepší

Po dramatickom semifinále proti KB Košice nastúpili kadeti ŠBK Junior Levice v nedeľu poobede proti jednoznačným favoritom turnaja Interu Bratislava. Tím