Matejov bude asistentom trénera Kováčika

Levický hokejový kolotoč sa opäť roztáča. Po predstavení hlavného trénera A-tímu Jozefa Kováčika prebehlo stretnutie vedenia klubu, na ktorom sa preberala otázka asistenta trénera Kováčika.

16. júl 2020 o 1:00 Marián Moravčík

Pravou rukou nového trénera Kováčika sa stal 46-ročný Jaroslav Matejov, ktorý na rovnakej funkcii pôsobil aj minulej sezóne.

Dlhé roky bol hráčsky spätý s levickým klubom. Je srdciarom, ktorý to srdce v zápasoch v žltozelených farbách aj ukázal a pritiahol si tak na svoju stranu masy. Ako hráč bol vo svojom živle, požíval dôveru trénerov, spoluhráčov i okolia. Ako platnému na ľade i v kabíne mu však hokejový osud vinou zdravotných problémov vystavil stopku.

Štyridsaťšesťročný Jaroslav Matejov musel svoju hráčsku kariéru náhle ukončiť a obhliadnuť sa po svojej ďalšej hokejovej budúcnosti. A veru urobil dobre. Zvýšil si trénerskú kvalifikáciu, zostal naďalej v šatni mužov, kde strávil pekné roky ako hráč.

Bývalý kapitán A-tímu HK Levice Jaroslav Matejov sa hneď po konci svojej hráčskej kariéry v roku 2013 zapojil aj do klubových štruktúr v Leviciach. Bol pri aktuálne najväčšom úspechu levického hokeja, kde ako hlavný tréner postúpil so svojim mužstvom do prvej hokejovej ligy (SHL). V uplynulej sezóne 2019/20 pôsobil ako asistent trénera.

Klub želá Jarovi v nadchádzajúcej sezóne 2020/21, aby sa mu aj naďalej darilo na trénerskej lavičke levického A-tímu a veria, že tandem Kováčik – Matejov bude žať úspech.