Levice: Mestský park vrátia do čias Schoellerovcov

V jazierku bude vodotrysk s leknami. Kovovú bránu z amfiteátra zrenovujú a dajú späť do parku.

15. júl 2020 o 18:13 Jana Némethová

LEVICE. Zelenej časti mesta chce radnica vrátiť zašlú slávu. Sfunkčniť chce jazierko s fontánou a leknami. Zapojiť plánuje obyvateľov.

Vo štvrtok 16. júla o 17. hodine sa pri altánku bude konať stretnutie so záujemcami k pripravovanému zámeru revitalizácie parku.

Základy parku v centre mesta položili pred vyše 120 rokmi. Za ten čas sa ale areál v mnohom zmenil, a to nielen názvom. Oficiálne pomenovanie má Park M. R. Štefánika. Starší Levičania ho ale nevolajú inak ako Schoellerov, po rodine statkára a veľkopodnikateľa, ktorý v Leviciach kúpil panstvo v roku 1867.

Tridsať rokov bez vody

Koruny platanov a ďalších stromov, ktoré si pamätajú statkára Schoellera, poskytujú v lete vzácny tieň. K osvieženiu kedysi prispievalo jazierko s vodotryskom a leknami. Ako hovorí Dušan Daniš, poslanec a odborník na záhradnú architektúru, voda v ňom bola naposledy pred približne tridsiatimi rokmi.

Malo by sa to zmeniť. Podľa jeho slov za čias veľkostatkára bolo jazierko prietočné: voda sa do neho napúšťala z Pereca, pretekala ním a vytekala späť do Pereca.