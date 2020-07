ObFZ Levice: Hlavným cieľom je mať vždy aspoň jedného rozhodcu v zápase

Neodmysliteľnou súčasťou futbalových súťaží sú aj rozhodcovia. Tých je však každým rokom menej a menej. Levický zväz však pracuje na tom, aby ich bol dostatočný počet na jednotlivých zápasov v okresných súťažiach.

25. júl 2020 o 11:02 Ivan Porubský

Článok pokračuje pod video reklamou

Prvých 12 kôl sa podarilo obsadiť

Futbalové súťaže na Slovensku sa už dlhodobo boria v probléme, ktorý sa týka nedostatku futbalistov, ale rovnako aj rozhodcov. Iná situácia nie je ani v okrese Levice, kde zväz hlási už dlhodobý nedostatok arbitrov. Komisia rozhodcov v ObFZ Levice pod vedením Martina Štrbu sa snaží tento dlhodobý problém riešiť, ale určite to nemajú jednoduché. V koronakrízou zasiahnutej sezóne sa im na niekoľko zápasov nepodarilo nominovať žiadneho rozhodcu a tak museli pristúpiť k možnosti, aby tieto zápasy pískal rozhodca laik. To sa však nie vždy stretlo s pozitívnym ohlasom od jednotlivých dotknutých klubov. Inú možnosť však zväz nemal. „Prvých dvanásť kôl sa nám celkom dobre podarilo obsadiť rozhodcami jednotlivé zápasy aj vďaka pomoci rozhodcov z vyšších súťaží, keďže inak máme dlhodobo problém s nedostatkom arbitrov. Snažíme sa to riešiť ich náborom, ale aj toto je trošku komplikované. Posledné tri kolá, aj vzhľadom na nejaké ospravedlnenia a zastavené činnosti, sme museli pristúpiť k tomu, že bohužiaľ na niektorých zápasoch museli vykonávať funkciu rozhodcov laici. Čomu sme sa samozrejme nepotešili, ale jednoducho taká bola situácia. Následne po zimnej prestávke prebehol doškoľovací jarný seminár rozhodcov a po prvom kole sa rysoval celkom dobrý stav arbitrov. Na nominačnej listine sme ich mali 27, ale z toho bolo až desať rozhodcov pod osemnásť rokov. Tam by bolo komplikované nasadzovanie týchto mladíkov do súťaže dospelých ako hlavných arbitrov, ale už tých šikovnejších zaraďujeme aj na tieto zápasy. Potom prišla koronakríza a teraz sa už začíname zaoberať s novou sezónou“ hovorí predseda Komisie rozhodcov ObFZ Levice Martin Štrba.

Vypomohli aj rozhodcovia z kraja

Súvisiaci článok Jubilejný 20. ročník Memoriálu Ing. Jozefa Kováča patril domácim Čítajte

Štandardne sa v krajských súťažiach na jeden zápas nominujú štyria traja rozhodcovia (jeden hlavný, dvaja čiaroví). V okrese je to však menej. Posledné hrané kolo ObFZ Levice prinieslo spolu štrnásť zápasov (ObM a II. trieda). Z nich len päť malo po troch rozhodcov, štyri mali po dvoch a zbytných päť (všetky z II. triedy) mali len po jednom arbitrovi. Toto kolo však nakoniec patrilo medzi tie „šťastnejšie“, keďže ani jeden zápas sa nehral s rozhodcom laikom. Je to síce málo, ale v konečnom dôsledku je to stav, ktorý by nakoniec privítali kluby počas celej sezóny. V úvode sezóny pomohli v okrese aj krajskí rozhodcovia, ktorí využili svoje voľno na výpomoc v okrese, kde predtým začínali svoju rozhodcovskú púť. V okrese zatiaľ pôsobí veľa mladých arbitrov, ktorí však ešte potrebujú nejaký čas na to, aby bez väčších problémov zvládli „odpískať“ zápas v Oblastných majstrovstvách. „Prvé kolá nám vyšli aj vďaka tomu, že boli nejaké voľná aj u krajských rozhodcov a každý jeden z nich počas toho išiel vypomôcť do okresu. Potrebovali by sme osem až desať nových arbitrov nad 18 rokov, ktorých by sme mohli hneď nasadiť do ligových súťaží ako hlavných,“ dodáva Štrba.

Opäť prišiel odliv arbitrov

Každú sezónu sa borí zväz s problémom, ktorým je väčší odliv rozhodcov ako ich príchod do tejto funkcie. Nebolo tomu ináč ani v minulom ročníku, keď svoju rozhodcovskú púť ukončilo hneď niekoľko „mužov v čiernom“. „Počas minulej sezóny ukončili svoju činnosť F. Tóth, Macho, Janec, Bizov, Križan, Vaizer, Vinarčík a aj nebohý Janko Krnáč,“ dodáva k nepriaznivej situácii okolo rozhodcov ich okresný predseda. Zároveň však dodáva: „Väčšina tých rozhodcov, ktorí pôsobili v minulej sezóny by malo pokračovať aj v tej novej, ktorá odštartuje predohrávkou 17. kola prvý augustový víkend.“

Pracujú s mládežou

Na zväze sa už niekoľko rokov snažia prilákať nových arbitrov rôznymi projektmi, medzi ktoré určite patrí aj Škola mladých rozhodcov v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom. Nájsť však dostatočný počet vhodných rozhodcov je veľkým problémom, ale tento problém sa týka aj ostatných regiónov. „Školu mladých rozhodcov má na starosti Ivan Búri, náš treťoligový rozhodca, ktorý sa mladíkom venuje na spoločných stretnutiach pravidelne počas sezóny. Organizuje rôzne semináre, výjazdy na rôzne futbalové zápasy, ďalej pozýva ligových rozhodcov na ich semináre, aby im rozdali ligové skúsenosti. Veľmi nám pomáha aj Bálint Kišš, ktorý pôsobí vo Fortunalige a v druhej najvyššej súťaži. Chce to však čas a my máme akútny problém s nasadzovaním starších rozhodcov do náročnejších zápasov. Arbitrov 16 – 17-ročných dosť ťažko nasadíte do stretnutia dospelých,“ hovorí predseda Komisie rozhodcov.

Musia pomôcť aj kluby

Situácia s nedostatkom arbitrov v okrese by mohla byť najkritickejšia, keby všetky kluby dospelých chceli hrať svoje zápasy v jeden úradný hrací čas, ktorým je nedeľa. V novej sezóne je do týchto súťaží prihlásených dokopy až 35 klubov, čo by znamenalo naraz nasadiť až sedemnásť hlavných arbitrov. Našťastie však viaceré kluby hrávajú svoje zápasy v sobotu, alebo niektoré aj v nedeľu doobeda. Vzniká tak možnosť lepšieho nasadzovania na jednotlivé zápasy. Dokonca aj vedenie ObFZ Levice vyzvalo kluby, aby ak je to možné, hrali v sobotu. V minulej sezóne svoje domáce zápasy v sobotu hrávali hráči Pohronského Ruskova, Tekovských Lužian a Šaroviec. V nedeľu doobeda zas už dlhé roky hrávajú svoje domáce stretnutia hráči Veľkých Kozmáloviec. Či sa k nim v novej sezóne pridajú aj niektoré ostatné kluby, ukáže až čas. Situácii ohľadom nedostatku arbitrov by to však určite veľmi pomohlo. „Dali sme návrh z Komisie rozhodcov, aby medzi termínmi ligových stretnutí boli aj iné hracie dni ako nedele, tak aby sa nám to darilo lepšie obsadiť súťaže dospelých. Na aktíve bol predostretý tento problém klubom, s tým, že podľa potreby sa budú upravovať jednotlivé hracie časy tak, aby bolo zabezpečené rozhodovanie stretnutí kvalifikovaným rozhodcom,“ dodáva Štrba.

Majú viacero rozhodcov pod 18 rokov

V okrese pôsobí hneď niekoľko mladíkov v čiernom drese, ale aj viacerí „matadori“. Zväz by ich samozrejme potreboval doplniť o čo najväčší počet rozhodcov, ktorých by bolo možné hneď nasadiť aj do náročnejších duelov. Až čas ukáže, ako sa im to podarilo. „Našim najstarším rozhodcov je Gabriel Sýkora, ktorý účinkuje viac ako tri desiatky sezón. Máme pár mladých chlapcov, ktorí nemajú ešte ani sedemnásť rokov. Dokopy máme desať rozhodcov, ktorý ešte nemajú osemnásť a chce to ešte čas, aby mohli pískať náročnejšie stretnutia, ktoré sa hrávajú v ObM, alebo v II. triede,“ hovorí Martin Štrba.

Je to náročné povolanie

Povolanie rozhodcu vo svete je väčšinou spojené s kritikou hráčov, alebo jednotlivých klubov. Tie však nie vždy vidia náročnosť, ktorá spočíva v tomto povolaní. Určite sa však nájdu aj viacerí funkcionári, ktorí pravidelne chvália rozhodcov za kvalitne odpískaný zápas. Rozhodca musí byť hlavne psychicky zdatný, aby sa dokázal vyrovnať s občasným tlakom, ktorý je na neho vyvíjaný počas jednotlivých zápasoch. „Rozhodcovstvo nie je jednoduchá robota, alebo lepšie povedané koníček. Je to náročne. Človek musí byť aj tak trošku obrnený z atakov zo strany divákov, či poprípade hráčov. Ďalším nepriaznivým aspektom je to, že ich je málo a musia chodiť po jednom na tie stretnutia. Tým pádom sa im veľmi ťažko rozhoduje. Je to niekedy problém aj u starších rozhodcov a nie to ešte u tých mladších. Keď nám aj začne mladý nádejný rozhodca rozhodovať stretnutia, tak veľakrát nám aj po dvoch, troch týždňoch skončí. Príde totiž na nejaké stretnutie, kde na neho párkrát zakričia diváci a on sa následne trošku zľakne, čo má za následok jeho znechutenie. Proste potrebujeme viac rozhodcov, aby mohli chodiť dvaja, či traja na jedno stretnutie. Keďže teraz tí mladí chodia väčšinou po jednom stretnutie, tak ich to skôr odradí. Celkovo je to však problém futbalu, či je to nedostatok hráčov a na to sa naviaže vždy aj nedostatok rozhodcov. Na záver mi dovoľte dodať, aby nadchádzajúca sezóna bola podľa možností hlavne pokojná a plná pekných športových zážitkov, aby každé stretnutie rozhodoval kvalifikovaný rozhodca a aby sa nielen rozhodcom, ale aj hráčom vyhýbali zranenia. Nech futbal spája a nie rozdeľuje,“ dodáva na záver predseda Komisie rozhodcov ObFZ Levice Martin Štrba.