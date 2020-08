FUTBAL: Okresné súťaže odštartovali svoju ligovú sezónu

Naposledy sa súťažný zápas v okrese hral ešte 8. marca. Po dlhej pauze sa fanúšikovia počas uplynulého víkendu dočkali návratu ligových bojov.

3. aug 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Odštartovalo 34 mužstiev

Po dlhej pauze sa počas uplynulého víkendu naplno rozbehli futbalové súťaže v okrese, kde bude napokon pôsobiť 34 mužstiev. Po marcovom prerušení súťaže si mnoho fanúšikov kládlo otázku, že koľko klubov sa prihlási po tak dlhej pauze do súťaží. Napokon sa obavy viacerých z nich nenaplnili a súťaž sa tak naplno rozbehla. „Obavy, že by bolo menej prihlásených mužstiev som ani nemal, ale očakával som, že také futbalové bašty ako Plášťovce, Tlmače a Pukanec sa prihlásia do súťaží. Som rád, že toľko mužstiev sa do súťaží riadených ObFZ Levice prihlásilo, avšak som trošku skeptický v tom, že ekonomická kríza doľahne až v jesennom, poprípade v jarnom období budúceho roka a vtedy sa možno ukáže sila niektorých klubov ako i postoj obcí, či sa futbal na dedinách bude hrať aj naďalej,“ hovorí predseda Oblastného futbalového zväzu Levice František Urban.

Všetko zlé je aj na niečo dobré

Posledný ligový zápas minulej sezóny sa odohral ešte 8. marca a nasledovala dlhá prestávka bez majstrovského zápasu. Pre všetkých futbalových nadšencov to bola