ZAPOJTE SA AJ VY: So začiatkom súťaží odštartovala aj tipovačka o víkendový pobyt v Chateau Appony

V MY Týždeň na Pohroní sme pre vás pripravili tradičnú tipovaciu súťaž, kde je hlavnou cenou víkendový pobyt v Chateau Appony. Viac info nájdete v najnovšom vydaní regionálnych novín.

4. aug 2020 o 1:15 Ivan Porubský

Prvý kupón nájdete v najnovšom vydaní MY Týždeň na Pohroní. Víťaza spoznáme po 15. kole v polovici novembra

V čísle 31 regionálnych novín MY Týždeň na Pohroní práve štartuje tipovacia súťaž o skvelé ceny, ktoré vám predstavujeme aj na našom webe. Do tejto súťaže sa môžete zapojiť aj online. Stačí si kúpiť naše noviny, vyplniť tiket, odfotiť a zastal na našu mailovú adresu: redakcia.levice@gmail.com

Článok pokračuje pod video reklamou

Ceny, o ktoré hráte

PREDSTAVENIE HLAVNEJ CENY

PREDSTAVENIE HLAVNEJ CENY Chateau Appony je hotelom s nádychom histórie a vzácnou barokovou knižnicou Čítajte

Pravidlá súťaže

1. Tipovacia súťaž MY Týždeň na Pohroní má 15 kôl. Potrvá od 3. 8. do 16. 11. 2020.

2. V každom kole bude vždy v pondelok uverejnený tipovací kupón s futbalovými zápasmi.

3. Účastník súťaže vyplní tipovací kupón jedným tipom ku každému zápasu. Pri použití dvojtipu či trojtipu je kupón neplatný.

4. Tipovací kupón je platný len vtedy, ak je doručený do piatku aktuálneho týždňa do redakcie MY Týždeň na Pohroní (Mlynská 1, 934 01 Levice – poštou, osobne, atď.) alebo na určené zberné miesto. Tipuje sa aj prostredníctvom internetu. Stačí si kúpiť naše noviny, vyplniť tiket, odfotiť a zaslať ho na našu mailovú adresu:

redakcia.levice@gmail.com (posledná možnosť zaslania tiketu je vždy aktuálny piatok večer)

5. Za každý správne tipovaný zápas získava účastník súťaže jeden bod.

6. V súťaži sú dva druhy výhier. Celkovú výhru získa účastník súťaže, ktorý je po vyhodnotení posledného kola celkového poradia. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí: 1. vyšší počet lepších výsledkov v kolách (t.j. porovná sa, koľkokrát v súťaži uhádli 10 zápasov, koľkokrát 9, 8, atď), 2. žreb.

7. Výhrou na každý týždeň trvania hry je odmena pre najlepšieho tipéra v aktuálnom kole. V prípade, že najviac bodov získajú v jednom kole viacerí súťažiaci, rozhoduje o majiteľovi výhry pre aktuálne kolo žreb spomedzi nich.

8. Každý účastník súťaže môže hrať v každom kole len na jeden tipovací kupón. Ak pošle viac kupónov, nie je platný ani jeden z nich. Je však možné hrať celú súťaž na viac kupónov tak, že kupón bude napísaný napr. na iného člena rodiny (nad 18 rokov).

9. Súťaže sa môžu zúčastniť čitatelia MY Týždeň na Pohroní. Kupóny vystrihnuté z tohto médií sú platné. Fotokópie neplatia.

10. Priebežný zisk bodov účastníkov súťaže bude uverejnený vždy nasledujúci pondelok, rovnako aj mená víťazov pravidelnej týždennej výhry.

11. Ak si mužstvá zo zápasu na tipovacom kupóne navzájom vymenia dejisko zápasu alebo sa zápas z nejakých dôvodov neuskutoční (príp. sa nedohrá), zápas sa do tipovacej súťaže neráta. Vždy platí výsledok zápasu dosiahnutý na ihrisku, prípadná dodatočná zmena výsledku (napr. kontumácia) sa v tipovacej súťaži neprejaví.