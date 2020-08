Rybník sa po roku vracia na futbalovú mapu v okrese

Hráči OFK Rybník v minulej sezóne mali v súťažiach len svojich dorastencov, ale mužstvo dospelých žiadnu súťaž nehralo. V novej sezóne ich už však uvidíme v II. triede, ktorá bude mať 17 tímov.

6. aug 2020 o 10:36 Ivan Porubský

Článok pokračuje pod video reklamou

Majú dostatok hráčov na súpiske

Prvým mužstvom, ktorého diváci si po prerušení súťaží mohli opäť pozrieť majstrovský zápas boli fanúšikovia Rybníka. V predohrávke 16. kola domáci OFK hostil hráčov Malých Kozmáloviec. Rybník sa tak po ročnej pauze opäť vrátil na futbalovú mapu okresu. „Už minulý rok, keď sme sa odhlásili zo súťaže, tak sme si povedali, že spravíme všetko preto, aby sme sa znovu dokázali naštartovať. Hlavne sme oslovili mladých chalanom, ktorí už za nás hrávali za dorast piatu ligu a boli na hosťovaniach v susedných obciach. Oslovili sme ich teda a oni ešte dotiahli ďalších svojich kamarátov a dnes máme káder o zhruba 18 – 20 hráčov. Uvidíme koľko futbalistov nám nakoniec zostane, keďže po odo znení pandémie nám možno niektorí odídu, keďže máme hráčov, ktorí sa vrátili na Slovensko zo zahraničia práve kvôli šíriacemu sa Covidu,“ hovorí o svojom tíme predseda OFK Rybník František Vyskočil.

Návratu pomohlo rozšírenie II. triedy

Pred rokom pôsobili hráči Rybníka v III. triede, kde sa však v tej sezóne prihlásilo len osem mužstiev a v tej nastávajúcej to bolo ešte horšie, keď to bolo len 5 mužstiev a Rybník sa po vylosovaní odhlásil, čím zostali len 4 mužstvá a súťaž bola prelosovaná. Aj to bolo určite dôvod Rybníka na to, aby sa mužstvo do novej sezóny neprihlásilo. V novej sezóne sa však tretia trieda nebude hrať a v druhej bude nakoniec pôsobiť 17 mužstiev. Pôvodne sa prihlásilo až 18, ale tento týždeň vedenia Veľkých Kozmáloviec ohlásilo odstúpenie zo súťaže. „Nášmu rozhodovaniu o návrate na mapu okresného futbalu veľmi pomohol fakt, že v novej sezóne sa už nehrá tretia trieda. Čo sme mali minulý rok prisľúbených hráčov, že budú hrať u nás, tak na základe zaradenia do tretej triedy išli radšej hrať inde, keďže nechceli hrať tú najspodnejšiu súťaž. Tá pozostávala len z piatich mužstiev a tak by sa hralo stále donekonečna s tými istými súpermi. Rozhodnutia mať len dve ligy v okrese nám pomohlo a tento fakt pritiahol týchto hráčov späť do Rybníka,“ vysvetľuje dôvody prihlásenia sa do II. triedy predseda rybníckeho klubu.

Hlavným cieľom je, aby ich futbal bavil

Nová sezóna v II. triede bude oproti predchádzajúcim ročníkom dlhšia o štyri kolá, keďže v nej je sedemnásť mužstiev. Nováčik z Rybníka do nej vstupuje s mladým tímom, ktorý v tomto vyniká oproti ostatným mužstvám v tejto lige. Aké sú tak ich ciele do novej sezóny?

„V klube sme sa dohodli s hráčmi, že vôbec nebudeme vopred uvažovať o nejakom koncovom umiestnení. My budeme hrať od zápasu k zápasu, tak aby futbal bavil hráčov a znovu po roku divákov. Keď skončí jesenná časť, tak potom uvidíme ako na tom sme a kde potrebujeme poprípade niečo zlepšiť. Skôr tohto roku je pre nás cieľom zastabilizovať toto mužstvo, nakoľko je výrazne mladé. Bolo to vidieť aj v prvom zápase, keď priemerný vek našich hráčov bolo okolo 24 rokov. Chceme prosto zastabilizovať hráčov tak, aby mali potenciál do budúcich rokov,“ dodáva Vyskočil.

Vekový priemer hráčov je iba 24 rokov

Pre klub, ktorý rok nehral žiadnu súťaž dospelých býva vždy ťažké zostaviť mužstvo na novú sezónu. V Rybníku však tento problém nemali, keďže majú dostatok vlastných odchovancov, ktorí nechceli zostať bez ligového futbalu. „Z týchto našich dvadsiatich hráčov, čo máme momentálne na súpiske, tak až štrnásť je našich z Rybníka, čo hrávali u nás v doraste piatu ligu. Potom štyria z nich odišli hrať do dorastu Kozároviec a niektorí z nich pokračovali u mužov, kde sa aj kvôli zraneniam neuplatnili a prestali tak hrať. Teraz sa opäť vrátili k futbalu a budú hrávať za Rybník. Väčšinu tímu tak tvoria naši odchovanci, čomu sme veľmi radi. Dvoch hráčov máme z Tlmáč a jedného z Veľkých Kozmáloviec z mužstva, ktoré sa odhlásilo z II. triedy,“ hovorí o kostre mužstva predseda OFK Rybník František Vyskočil.