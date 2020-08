Futsalisti opäť v extraliga. Dnes sa rozhodne o počte účastníkov

Koniec minulej sezóny Levičanom vyšiel, tak by na to určite chceli nadviazať aj v tej novej. Tá by mala odštartovať na konci septembra, ale definitívny počet účastníkov sa dozvieme až v polovici augusta.

12. aug 2020 o 10:17 Ivan Porubský

Po sérii uvoľňovaní sa počas letných mesiacov niekoľko športov rozbehlo naplno. Síce s obmedzeniami pri počte divákov, ale predsa len majú za sebou prvé zápasy. Ďalšie športy ešte len na svoju novú sezónu čakajú, ale už rozbehli svoju prípravu. Je to aj prípad futsalu, kde sa najvyššia súťaž naplno rozbehne v druhej polovici septembra. Medzi kluby, ktoré sa pripravujú na tento štart sa minulý týždeň zaradil aj zástupca z Tekova Futsal Team Levice. V predčasne ukončenej minulej sezóne mali Levičania výborne rozohrané play off, keď ich od postupu medzi štyri najlepšie tímy delilo jedno víťazstvo proti ŠK Makroteam Žilina. Hrozba šírenia koronavírusu však sezónu definitívne stopla.

Prihlášku si podali včas

Začiatok novej sa už nezadržateľne blíži, ale jednotlivé kluby si svoje prihlásenie do súťaže akoby nechávali na poslednú chvíľu. Levice si už svoju prihlášku podali a teraz čakajú, že kto vlastne bude ich súperom. Pôvodný termín na podávanie prihlášok bol 31. júl. „Nakoniec sa to prehodilo na 12. augusta, ale pôvodný termín prihlasovania sa do súťaže Varta futsal ligy bol skutočne 31. júla. My sme čakali len z toho dôvodu, aby sme vedeli, že vlastne aký počet družstiev sa prihlási. Počuli sme, že by to malo byť osem až desať mužstiev, ale zatiaľ sú len štyri prihlásené a to vrátane nás,“ hovorí Peter Bongya, ktorý je prezidentom Futsal Teamu Levice.

Rozmýšľali aj nad maďarskou ligou

Najvyššia futsalová súťaž na Slovensku má každý rok dosť veľký problém zabezpečiť dostatočný počet mužstiev pre ligu. Inak tomu nie je ani tento rok.