Drôtené drobnôstky vystavujú v Tekovskom múzeu

O autoroch diel z drôtu

LEVICE. V Tekovskom múzeu, v Kapitánskej budove, je od 31. júla otvorená výstava s názvom Tvorba drotárov. Prostredníctvom umeleckých výrobkov Anny Kamody Budovej, Henricha Kamody a Zuzany Necpálovej predstavujú toto jedinečné slovenské remeslo. Drotárstvo a jeho tradícia sú od roku 2019 zapísané na reprezentatívnom Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Anna Kamody Budová a Henrich Kamody sa do drotárskeho povedomia dostali v roku 2015. Po nesmelých začiatkoch sa rozhodli venovať výrobe časovo náročnejších drotárskych projektov, kde mohli využiť získané vedomosti z drotárskych kurzov vo Vyšehradnom a v ÚĽUV-e Banská Bystrica. Medzi prvý väčší projekt patrilo lietadlo, vládny Tupolev TU-154M. Nasledoval znak 1. taktickej letky Sliač, ktorý vznikol pri príležitosti 80. výročia vzniku vojenského letectva na Sliači a odovzdaný bol na leteckých dňoch SIAF 2017.

V decembri v roku 2017, k 25. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky, Úradu vlády odovzdali štátny znak Slovenskej republiky, vyrobený drotárskou technikou.

Novou veľkou výzvou pre drotárov bolo 100 rokov česko-slovenského letectva 1918 – 2018. Znak prevzal v predvečer Medzinárodných leteckých dní SIAF 2018, veliteľ Vzdušných síl Ozbrojených síl SR, brigádny generál Ľubomír Svoboda.

Tvorbu drotárskych partnerov mala verejnosť možnosť vidieť aj na výstave v Pohronskom múzeu Nová Baňa v roku 2018. V rokoch 2018 a 2019 ponúkli svoje výrobky do benefičnej aukcie Art For Help.

Už teraz majú rozpracované ďalšie drotárske projekty, ktoré ulahodia oku a autorom urobia radosť. Anna pochádza zo Svodova – dedinky, ktorá je súčasťou mesta Želiezovce. Henrich pochádza z Ružomberka, a tak veľmi radi navštevujú Liptov. Spoločne trávia čas na letisku v Ružomberku, kde je krásna príroda, výhľad na Tatry a prijemní ľudia. K letectvu majú veľmi blízky vzťah, aj preto je ich tvorba viac smerovaná týmto smerom.

Zuzana Necpálová vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov filozofia a výtvarná výchova na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Počas štúdia navštevovala remeselné dielne pod vedením Magdy Slivkovej v Stredoslovenskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici. V júni 2018 absolvovala akreditovaný kurz Drotárske techniky v RCR ÚĽUV v Banskej Bystrici. Od tej doby spolupracuje s Regionálnym centrom remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici. Venuje sa vlastnej tvorbe z drôtu - opletanej keramike, košíkom z drôtu, voľnej priestorovej tvorbe, bytovým dekoráciám a šperkom. Blízke sú jej aj textilné techniky, tvorba textilných hračiek a úžitkových predmetov z textilu.