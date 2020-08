KRAJSKÝ FUTBAL: Kalná a Ludince začali s remízou. Levice a Kozárovce suverénnym víťazstvom

Prinášame vám prehľad III. ligy, IV. ligy juhovýchod a V. ligy východ (komentáre zo zápasov mužstiev z okresu Levice)

13. aug 2020 o 11:19 Ivan Porubský

Článok pokračuje pod video reklamou

III. LIGA

Kalná nad Hronom - Považská Bystrica 2:2 (0:2).

V sobotnom veľkom teple privítali hráči KFC veľmi dobre pripraveného súpera. Domáci hrali trošku nesústredene, čoho výsledkom boli dva inkasované góly v prvom polčase. Vedenia sa ujali hostia v 18. Minúte, keď sa presadili po rýchlom protiútoku. Druhý gól pridal opäť Slávik po štandartke, v ktorých hostia dosť dominovali. V druhom dejstve sa podarilo Kalnej znížiť Cleberom, ktorý sa presadil z pokutového kopu. Tomu predchádzal faul Kuciaka na útočiaceho hráča Kalnej. Ešte pred týmto momentom prišlo k prvej žltej karte pre strelca oboch gólov Slávika. Ten napokon v 63. minúte uvidel aj druhú za filmovanie v šestnástke domácich, za čo automaticky nasledovala červená. Tohto faktu sa domáci hráči snažili využiť, ale hosťujúci brankár Kuciak im v tom zabránil. Prišla však 90. Minúta, keď útočiaci hráč Kalnej nacentroval loptu z pravej strany priamo na nohu Attila Vida, ktorý vyrovnával na konečných 2:2. Domáci boli po zápase spokojní aj s bodom, keďže sa pre nich zápas vôbec nezačal dobre. Na zápas si napriek veľkému teplu našlo cestu vyše 300 divákov.

Góly: 59. Cleber (11 m), 90. Vida - 18. a 32. Slávik. R Kukan, 300 divákov. ŽK: Szép, Pecho - Boris, Slávik. ČK: 63. Slávik (po druhej žltej). KFC: Guťan - Dávid (82. Szokol), Čejtei, Szép, Lovska, Vida, Flídr, Vígľaš (60. Pacalaj), Jasenek (45. Pecho), Mpofu, Nascimento. Tréner: M. Bochnovič. MŠK: Kuciak - Čiernik, Zavadzan, Kucharčík, Častulín, Gamboš, Boris (90. Šútorík), Zuziak (90. Petruš), Slávik, Demjan (70. Mravec), Gajdošík (81. Svorada). Tréner: J. Vágner.

Veľké Ludince - ViOn B Vráble 0:0.

Súvisiaci článok OKRESNÝ FUTBAL: Hontianska Vrbica s druhou remízou. Šarovce nevycestovali Čítajte

Na začiatok sezóny obe mužstvá podali bojovný výkon. Zápas sa divákom musel páčiť, aj keď bolo na oboch stranách dosť nepresností. Obe mužstvá mali niekoľko šancí na skórovanie. Prvú šancu mali hostia v 5. minúte, keď hlavičku útočníka Vrábeľ chytil Benkó na bránkovej čiare. Ďalšiu šancu mali hostia v 20. minúte, keď krížnu strelu po rýchlom protiútoku brankár domácich vyrazil a následná dorážka skončila nad brvnom. V 34. minúte Isakov vyhral súboj v strede ihriska a strelou z diaľky trafil tyčku Vrábeľ. V 42. minúte po nepresnej rozohrávke hostí Králik z gólovej pozície trafil iba bočnú sieť. Výborný zákrok predviedol po zmene strán brankár domácich, keď sa k odrazenej lopte dostal hráč hostí, ale Benkó zázračne vyrazil. Ludince mali ďalšiu šancu v 52. minúte, keď si na priamy kop Németha nabehol Podlucký, ale brankár hostí sa na čiare vyznamenal. Následne po chybe obrany Veľkých Ludiniec Benkó predviedol ďalší zo svojich zákrokov a krížnu prízemnú strelu vyrazil na roh. V 69. minúte po rýchlom protiútoku hráči Vrábeľ nastrelili tyčku a následne dorážka skončila nad bránkou domácich. Obe mužstvá sa bojovným výkonom snažili o gól, ale zápas sa napokon skončil zaslúženou remízou.

DRUŽST.: Benkó – Králik, Bilyk, Podlucký, Zelník, Németh, Isakov, Hlaváčik, Horniak, Peseky, Marek. Str.: Szabó, Olen, Šabík, Sádovský. 250 divákov, R Gádoši. ŽK: Hlaváčik, Isakov, Zelník, Sádovský.

Ostatné výsledky 1. kola: Myjava - Nové Mesto nad Váhom 3:0 (1:0), Ulrich (11 m), Pecha, Vávra. Častkovce - Nové Zámky 1:2 (0:0), Kurín (11 m) - Adámik, R. Marík. Beluša - Imeľ 2:0 (2:0), Gašpar, Gáborík. Lednické Rovne - Nitra B 1:1 (0:0), Náther – Danek. Marcelová - Šaľa 1:0 (1:0), Mészáros. Galanta - Malženice 1:1 (0:0), Kotora – Banovič.

IV. LIGA JV

Kozárovce – Kovarce 6:2 (2:0).

Na svoj prvý majstrovský zápas po dlhej pauze nastúpili obe mužstvá v úmornej horúčave. Duel sa začal trošku nervózne, ale s lepším štartom hostí. Vedenia sa však ujali domáci futbalisti, keď sa presadil Drienovský. Po peknej akcií sa Kozárovce ujali do polčasu dvojgólového vedenia. V druhom dejstve pridali ďalšie góly a hosťom sa podarilo znížiť až za stavu 5:0. Napokon sa skóre zápasu zastavilo na výsledku 6:2 pre domácu Lokomotívu. Góly: 22. a 64. Drienovský, 64. Páchnik, 70. Kotora, 67. Víglaský (11 m), 83. Bíňovský – 73. Davidovič, 75. Blaho. 350 divákov. KOZÁROVCE: Doležaj – Bíňovský, Víglaský, Kovács, Kotora, Krkoš, Chubý, Štefanka, Páchnik, Borčin, Drienovský. Str.: Ďurovič, Chorvát, Brenkus, Holka, Búri. KOVARCE: Žovic – K. Gerši, Košťál, Hambalek, Vrábel, Gregor, Dávid Gerši, Denis Gerši, Kšinant, Maruna, Davidovič. Str.: Zaujec, Blaho.

Šahy – Levice 0:3 (0:1).

V okresnom derby pricestovali do Šiah hráči Levíc. Od úvodu bolo vidieť, že Levice majú za sebou lepšiu prípravu. Boli rýchlejší na lopte, mali územnú prevahu a z nej ohrozovali bránu domácich. Šahy si však tiež vytvárali veľké šance, keď Baráti zo 4 metrov prestrelil a následne Belák po samostatnom nájazde neprekonal brankára hostí. Po nepremenených šanciach nasledovala kontra Levíc, keď Nikolas Kupča sa uvoľnil a vsietil vedúci gól. Durhý polčas Šahania akoby zostali v kabíne a Levice z rýchlej kontry strelili svoj druhý gól. V 90. minúte spečatil Adam Kosák zaslúžené víťazstvo Levíc. Tie podali v zápase dobrý výkon. Góly: 31. a 49. Kupča, 90. A. Kosák. 700 divákov. Šahy: Belák – Sz. Urblík, Križan, Misko, Studva, Baráti, Kovács, Füle, Kapa, Tran Anh, Belák. Str: Jaďuď. Levice: Štrba – Pišky, Kosák, Solčiansky, Gabaš, Kupča, Janúrik, Mandrák, Švirik, Herc, Pajdučák. Str.: Šurányi, Suljič, Hostinský.

Ostatné výsledky 1. kola: Štúrovo - Hurbanovo 0:2 (0:0), Horáček 2. Tovarníky - Šurany 1:0 (0:0), V. Candrák. Neded - Dvory nad Žitavou 3:2 (2:0), Peciar, Moťovský, Jašík - Gulyás 2. Veľké Lovce - Veľký Meder 2:1 (1:0), Švec 2 – Szabó. Bešeňov - Kolárovo 3:0 (1:0), Dolák, Kovács, Benkó. Nesvady - Pata 4:1 (1:1), Lesko, Hegedüs, Zelenevych, Domiciano – Herák.

V. LIGA VÝCHOD

Želiezovce – Tvrdošovce 3:3 (1:1).

Domáci vstúpili do zápasu výborne, keď už v 9. minúte viedli 1:0. Želiezovciam chýbali až traja hráči zo základnej zostavy, čo sa napokon aj odzrkadlilo na ihrisku a Tvrdošovciam sa poradilo otočiť na 1:3. V závere však domáci poriadne zabojovali, keď v 90. minúte prišiel vytúžený vyrovnávajú gól na 3:3. Domáci tak napokon dokázali získať aspoň bod, za ktorý boli vzhľadom na priebeh zápasu vďačný. Bol to typický prvý majstrovský zápas po dlhšej pauze. Góly: 9. Gonda, 90. Smiknya (11 m), 90. Burin - 45. Šimonek, 77. a 79. Szikora. R Lévai, 300 divákov. MŠK: Balogh - Gonda, Brusznyai, Muller (54. Čík), Smiknya, Dobiaš, Dulai (63. Burin), Viglaš (70. Szusztor), Kokoška, Tóth, Šál. ŠK: Ostrožlík - Csanda, Ladics, Tkáč, Vincze, Kačerjak, Szikora (90. Lakatos), Lakatoš (86. Haluza), Šimonek, Krupánszki, Máté (68. Nacarino).

Podlužany – Dulovce 2:2 (2:2).

Domáci hneď v úvode pohrozili, ale ich šanca zostala nevyužitá. Vzápätí v 5. minúte sa hostia nečakane dostali do vedenia a o pár minút expresnou strelou viedli už 0:2. Z domácimi to vyzeralo zle nedobre, ale ku koncu polčasu sa vzchopili. Dvoma peknými gólmi vyrovnával Múčka. Druhé dejstvo jednoznačne ovládli hráči Podlužian, hralo sa len na jednu bránu, nastrelili aj brvno, ale skórovať sa im už nepodarilo a to aj napriek veľkému množstvu šancí. Hostia občas hrozili len z brejkov. Po hektickom závere si Dulovce z Podlužian odniesli cenný bod. Góly: 38. a 42. Múčka - 4. M. Rigó, 19. Banda.150 divákov. PODLUŽANY: Mizerák - Biely (46. Kováč), Rusnák (83. Šebo), Graus, Obický, Levák, Cintula, Varga, Falat, Múčka, Budovec. DULOVCE: György - Šmida, Caletka, Kraslan (83. Kajan), Banda, P. Rigó (51. Németh), Bilko (70. Kelko), M. Rigó, Ondrušek, Hajabács, Szabó.

Ostatné výsledky 1. kola: Pozba - Podhájska 1:1 (0:0), Sásik (z11m) – Nagy. Salka - Svodín 3:1 (2:0), M. Király 2, Trieb – Kovács (z11m), Okoličná na Ostrove - Mužla 2:2 (2:1), Inczédi, Uzola - Golán, D. Papuk (z11m). Lipová - Veľký Kýr 3:2 (1:0), J. Stacho, J. Stacho(z11m), Turan - Sendrei 2. Komjatice - Bánov 5:3 (2:3), Garay, Selický, Marenčák (z11m), Krehák, Seidl - Valachovič, Németh, Barta. Zemné - Kmeťovo 3:2 (1:1), Pristač, Takáč, Dobrý – Jurkáček (z11m), Slovák.