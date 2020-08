ŠK Dynamo Veľké Kozmálovce v lige túto sezónu neuvidíme

Tradičný účastník II. triedy pre nedostatok hráčov ohlásil týždeň pred štartom ligy odstúpenie zo súťaže. V budúcom roku by sa však chceli do nej vrátiť.

14. aug 2020 o 13:26 Ivan Porubský

Článok pokračuje pod video reklamou

Trápi ich nedostatok hráčov

Tesne pred začiatkom úvodných zápasov v II. triede Oblastného futbalového zväzu Levice sme sa dozvedeli správu, že tradičný účastník danej súťaže sa odhlásil zo súťaže. Urobili tak napriek tomu, že si v riadnom termíne podali prihlášku, no nepodarilo sa im vyskladať mužstvo tak, aby nemali problém s počtom hráčov na jednotlivé zápasy a mohli tak dôstojne reprezentovať svoju obec. Športový klubu Dynamo Veľké Kozmálovce tak v najbližšej sezóne na trávnikoch neuvidíme. „V čase nášho prihlásenia ešte stále existovala možnosť, že vzniknú dve skupiny v II. triede, čo sa však nakoniec nestalo. Skomplikovalo to pre nás situáciu v tom, že chlapci, ktorí dochádzajú do škôl, tak majú potom problémy s takými zápasmi, keď sa cestuje veľmi ďaleko v rámci okresu. Ďalším faktorom, kvôli ktorému sme sa odhlásili bolo založenie nového mužstva v Rybníku, keďže od nich sme mali piatich – šiestich hráčov. Napriek tomu, že traja z nich chceli u nás zotrvať, tak dva týždne pred súťažou zmenili svoj názor. Teda aj tento fakt veľmi zavážil. Ďalej jeden náš hráč získal robotu v Nemecku, takže s ním sme už tiež nemohli rátať a tak isto ešte jeden futbalista musel pracovne vycestovať do zahraničia. Bolo by to proste len veľmi ťažko udržateľné. Následne sme na výbore začali uvažovať nad možnosťami. Vychádzalo nám to tak, že na hosťovaniach ušetríme obci asi 1300 €, tak sme sa nakoniec rozhodli do súťaže nenastúpiť. Tie poplatky, keby sme nenastúpili na zápasy a za hosťovania by boli asi v tejto výške. Čiže si urobíme nútenú prestávku asi ako družstvo Rybníka v minulej sezóne,“ hovorí o odstúpení svojho tímu predseda Veľkých Kozmáloviec Martin Žigmond.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok OKRESNÝ FUTBAL: Hontianska Vrbica s druhou remízou. Šarovce nevycestovali Čítajte

V budúcej sezóne sa chcú vrátiť

O budúcnosti klubu je asi ešte priskoro hovoriť, ale tradičný účastník II. triedy sa