OKRESNÝ FUTBAL: Ligu vedie Nová Dedina. Nováčikom sa v II. triede darí nad očakávanie

16. aug 2020 o 20:19 Ivan Porubský, MICHAELA STEHLÍKOVÁ

ObM – 2. kolo

16. aug 2020 o 20:19 Ivan Porubský, MICHAELA STEHLÍKOVÁ

ObM – 2. kolo

Starý Tekov - Hontianske Trsťany 7:1 (4:0).

Pre Starý Tekov to bola jednoznačná záležitosť. Už v prvom dejstve si vytvoril 4-gólový náskok. Hostí prakticky do ničoho nepustil. Hontianske Trsťany však predsa len strelili čestný gól z ojedinelej šance vďaka Gregáňovi v 65. minúte. Na góly bohatom stretnutí sa zaskvel najmä domáci Marek Tóth, ktorý si na svoj strelecký účet pripísal štyri premenené šance.

Góly: 9., 37., 47. a 17. Tóth, 13. Kúdela (11 m), 49. Nespešný, 56. Kováč - 65. Gregáň. R Kubica, 100 divákov. ŠK: M. Kúdela - D. Kúdela (62. Terek), J. Kúdela, Dukát, Medovič, Šumeraj, Bagala (53. Žilka), E. Tóth, Nespešný (72. Horniak), Švec (53. Kováč), M. Tóth (65. Bátovský). TJ: Antus - Annuš, Löffler, Mažgút, Herák (57. Galči), Šarközi, Suba, Gregáň, Čerba, Petrek, Peťko.

Pohronský Ruskov - Hronské Kosihy 0:2 (0:0).

V prvom polčase sa hral vyrovnaný medzišestnástkový futbal s minimom šancí na oboch stranách. Hostia si však predsa vytvorili dve väčšie, no tie výborne zlikvidoval domáci brankár. Druhý polčas lepšie začali domáci. Hostí zatlačili. Zo svojho tlaku nevyťažili a napokon hostia skórovali z protiútoku na 0:1. Domácich to ešte viac nabudilo, túžili dorovnať. No po chybách v prihrávkach v zakončení boli neúspešní. Hostia výborne bránili a dokonca sa im podarilo v predĺžení zvýšiť na 0:2. Hosťom patrí pochvala za efektivitu.

Góly: 60. Rafael, 90. Mráz, R Menyhért, 50 divákov. TJ: Gažo - Babec, Karkó, Paluška, Neznánszki, Farkas (81. Lacko), Csicsó (85. Vyskok), M. Balog, Toráč, Forró (73. Farkaš), Juhász (73. Pálinkáš). TJ: M. Šebo - M. Rafael, D. Rafael, Mikula, P. Rafael (73. Seneši), M. Šebo, Varga, A. Šebo, Čenger (86. Mráz), D. Rafael, Kováč.

Jur nad Hronom - Nová Dedina 0:5 (0:2).

Výsledok 0:5 na strane hostí hovorí za všetko. Domáci nestačili na kvalitného súpera, keď už po prvom polčase prehrávali 0:2. Domácim hráčom chýbala v zápase najmä koncentrácia. Zvolili teda najmä taktiku defenzívy a snažili sa zneškodňovať šance Novej Dediny. V prvom dejstve brankár domácich krásne zneškodnil takmer istý gól. Hostia v druhej časti hry pridali na svoje konto ešte tri góly. Zápas videla pekná divácka kulisa aj z priľahlých obcí.

Góly: 36. Harmady (11 m), 45. Jurík, 58. Salaj, 70. S. Kolen, 81. Pšenák, R Ťuťuris, 111 divákov. FK: Rapko - Kiss (45. Kollár), Ryboš (46. Ilko), Hudec, Pastier, Lietava, Kudela (76. Kuruc), Nagy, Bodnárik (46. Urbanček), Dankovič, Pastorok (46. Zoller). ŠK: Kotos - Harmady, Valentík (46. Selka), Bob, Slušný, S. Kolen (82. Mikuláš), Pšenák, Salaj (62. Kabát), Dobrovič (61. Dubovský), Mráz, Jurík (76. T. Kolen).

Kalná nad Hronom B – Veľkú Ďur 5:1 (3:1)

Domáci vybehli na súpera s veľkým odhodlaním a túžbou streliť rýchly gól, čo sa im aj podarilo. Do polčasu vyhrávali, no hosťom sa podarilo polčasový výsledok skorigovať na 3:1. V druhej časti hry domáci so snahou zvýšiť náskok držali kopačku na svojich nohách a vytvárali si šancu za šancou. Podarili sa im premeniť ešte dve na 5:1. Veľký Ďur hral v závere zápasu v zníženom počte kvôli zranenému hráčovi. Rozhodcom patrí pochvala za spravodlivé posudzovanie hry. Góly: 2. Gogora, 8. Mikuláš, 44, Paštrnák, 71. Molnár, 80. Šipoš – 30. Nádašdy. Diváci: 85.

Horné Turovce – Tekovské Lužany 2:1 (1:1).

V Horných Turovciach sa stretli dve vyspelé družstvá a presne tak to vyzeralo aj na ihrisku. Hráči naplno využívali celú hraciu plochu. Hrali veľmi behavý futbal. Diváci videli snahu na oboch stranách. Vedenia sa ujali hostia Rostásom. Domáci sa nezľakli a do polčasu vyrovnali zásluhou Nagyho. V druhom dejstve chceli všetky tri body, čo sa im aj vďaka hlavičke Fabiana podarilo, keď pridal na 2:1. Tekovské Lužany predviedli kvalitný futbal, ktorý prispel k zaujímavému priebehu hry. Druhý polčas sa začal pre silnú prietrž s 10-minútovým oneskorením. Góly: 40. G. Nagy, 82. T. Fabian – 7. Rostás. Diváci: 150.

Hontianska Vrbica – Plavé Vozokany 5:0 (3:0)

Domáci po nevýrazných výkonoch chceli potvrdiť svoje ambície. Začali aktívne. Viedli už v prvej minúte. Po gólových šanciach skórovali do polčasu ešte dvakrát. V druhom dejstve hostia začali svižne, no ich aktivita končila pred obranou Hontianskej Vrbice. Hostia mohli premeniť šancu, keď T. Pleva nepremenil pokutový kop. Brankár domácich strelu vyrazil. Domáci prebrali iniciatívu. Šance v závere využili ešte dve a pripísali si jasné víťazstvo, i keď nehrali na plné obrátky. Góly: 25. a 76. Kalman, 2. Liska, 41. Janček, 82. Kováčik. Diváci: 115.

Žemberovce – Hronské Kľačany 4:1 (1:0)

Na ťažkom teréne po silnej búrke pred zápasom, sa hral kvalitný zápas, ku