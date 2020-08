Patrioti trénujú kompletní, prvým súperom bude túto sobotu Brno

Nová ligová sezóna u basketbalistov sa už nezadržateľne blíži a tak jednotlivé tímu naplno spúšťajú svoje prípravu. Inak tomu nie je ani v tíme Patrioti Levice, kde tento rok vsadili viac na hráčov zo Slovenska.

19. aug 2020 o 1:00 Ivan Porubský

Do prípravy sa postupne zapojili všetci hráči, ktorých uvidíme v súťažných zápasoch na začiatku októbra, kedy by mala odštartovať majstrovská sezóna. O jej definitívnej podobe sa rozhodne v najbližších dňoch, ale Levičania v nej určite nebudú chýbať. „Máme teraz za sebou druhý týždeň prípravy. Do tréningového procesu sa postupne zapojili všetci slovenskí hráči A-tímu, štyria juniori a na konci týždňa sa pripojili aj dvaja legionári. Tréningový proces prebieha v domácich podmienkach, keď využívame športovú halu, futbalový štadión, posilňovňu a postupne z tej silovej zložky sa prechádza na hernú - basketbalovú. Tento týždeň v sobotu nás čaká prvý prípravný zápas na domácej palubovke proti Brnu. Nasledujúci týždeň cestujeme na jeden z top prípravných zápasov do Nymburku, kde nás čaká šestnásťnásobný český majster. Tam pobudneme dva dni a následne sa presúvame do Brna na medzinárodný turnaj. Príprava bude pokračovať 3. septembra domácim zápasom proti Svitavám a ďalšie zápasy máme ešte v riešení,“ hovorí o príprave na novú sezónu generálny manažér Patrioti Levice Ladislav Garaj.

Cvetomir je už v Leviciach

Pred pár dňami klub ohlásil príchod novej posily, ktorou je bulharský reprezentant Cvetomir Černokojev. Leviciam sa tohto hráča podarilo získať na hosťovania a vkladajú do neho veľké nádeje. Spolu s Henri Wade-Chatmanom budú jedinými legionármi klubu z Tekova. Okrem nich odohrajú Levice sezónu s desiatimi Slovákmi. „Chodilo nám veľa mailov s ponukami rôznych hráčov, ale ten pomer kvalita – cena sa nám nezdal nejako extra výhodný. Jeden mail nás však predsa len zaujal. Cvetomir Černokojev má napriek mladému veku už má za sebou dosť odohraného v bulharskej lige. V domácej súťaži ho považujú za jeden