IV. LIGA JV: Levice a Kozárovce lúpili vonku. Šahy opäť bez bodu

Prinášame vám kompletný výsledkový servis z víkendového kola IV. ligy juhovýchod (komentáre, zostavy a tabuľka)

18. aug 2020 o 1:00 Jaroslav Šupa, Ivan Porubský, Roman Guliš

4. liga juhovýchod – 2. kolo

Veľký Meder - Kozárovce 2:3 (1:2).

Hostia po minulotýždňovom vysokom víťazstve doma s Kovarcami mali výborný vstup do zápasu aj v Mederi. Už v 3. minúte otvárala Lokomotíva skóre zápasu. Domácim sa v 17. minúte podarilo vyrovnať, ale Kozárovce predsa len išli opäť do vedenia, keď sa v 37. minúte po štandartke presadil Ďurovič. Okrem dvoch gólov stihli hostia zahodiť v prvom polčase ďalšie dve tri tutovky. V druhom polčase sa hral vyrovnaný futbal z oboch strán. V 62. minúte domáci vyrovnali, ale v 68. minúte si loptu na penaltový bod postavil Víglaský. Jeho strelu však ešte stihol brankár Slíž vyraziť, no voči následnej dorážke už bol bezmocný. Hostia si tak zaslúžene odniesli tri body. Góly: 17. a 62. Szabó – 3. a 68. Víglaský, 31. Ďurovič. R Oselský. 150 divákov. Bez kariet. KOZÁROVCE: Doležaj – Kotora, Borčin, Chudý (30. Chorvát), Páchnik (77. Kovács), Ďurovič, Bíňovský, Víglaský, Štefanka, Krkoš, Drienovský (87. Hoľka).

Šurany – Levice 0:3 (0:0).

Po vyrovnanom bezgólovom prvom dejstve to boli po zmene strán hostia, ktorí prevzali iniciatívu a tromi gólmi rozhodli o osude stretnutia. Góly: 58. Kosák, 68. Suljič, 84. Turnai. R Bányi, 350 divákov. ŠURANY: Švajda – Lontoš, Kružlík, Turan, Prochaczka, Zelenák, Timoránsky, Blaho (62. A. Ivan), Kacír, Vidiečan (35. Tvrdoň), Kuruc (84. Kečkéš). LEVICE: Štrba – Turnai (85. Pánik), Kosák, Solčiansky, Gabaš, Kupča, Janúrik, Mandrák, Švirík (34. Suljič), Herc, Pajdučák (75. Hostinský).

Pata - Šahy 4:0 (3:0).

Domáci nastúpili do zápasu s odhodlaním odčiniť prehru z Nesvád, čo sa im aj