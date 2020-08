Kúpalisko v Podhájskej zavreli. Zasahuje tam polícia

Do vyhľadávaného rekreačného zariadenia nie je návštevníkom vstup povolený.

20. aug 2020 o 13:36 (JN)

PODHÁJSKA. Policajní špecialisti na environmentálnu kriminalitu z prezídia Policajného zboru zasahujú v obci Podhájska.

Ako informovala polícia cez svoju stránku na sociálnej sieti, akcia sa začala včera neskoro večer a trvá aj dnes.

„Ide o policajnú akciu Prameň v objekte kúpaliska. Spolu s ďalšími útvarmi polície a znalcami zabezpečujeme dôkazy a stopy pre vyšetrovanie a znalecké skúmanie,“ uviedla polícia s tým, že prebiehajúce vyšetrovacie úkony súvisia s podozrením z trestných činov ohrozenia a poškodenia životného prostredia a legalizácie príjmu z trestnej činnosti vo veľkom rozsahu.

Podľa vyjadrenia polície vyšetrovanie sa týka čerpania a používania termálnej vody bez príslušných povolení a v rozpore s vydanými povoleniami. Súčasne je zamerané aj na závažné znečisťovanie životného prostredia vypúšťaním bazénovej vody bez povolenia do vodného toku.

Bližšie informácie o prebiehajúcej akcii nechcú z taktických dôvodov uvádzať.

„Upozorňujeme, že momentálne nie je umožnený vstup do objektu kúpaliska v obci Podhájska, a to až do ukončenia vyšetrovacích úkonov. Predpokladáme, že polícia tu skončí svoju činnosť v priebehu dnešného dňa,“ uvádza sa na stránke.