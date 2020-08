OKRESNÝ FUTBAL: Derby zápas sa skončil nerozhodne. V Beši videli diváci až 14 gólov

Prinášame vám kompletný výsledkový servis z ObM a II. triedy ObFZ Levice. Všetky výsledky nájdete aj v najnovšom vydaní MY Týždeň na Pohroní.

23. aug 2020 o 21:55 Ivan Porubský, ŽOFIA KYSEĽOVÁ

Článok pokračuje pod video reklamou

ObM Levice

Tekovské Lužany - Hontianska Vrbica 1:1 (0:0).

Mužstvá hrali s vyrovnanými silami, čomu nasvedčuje aj výsledok po prvom polčase. Gólové šance boli na obidvoch stranách, niektoré až takmer stopercentné. Prvý gól zápasu padol až v 66. minúte z pokutového kopu, čo ale domácich nepoložilo, spojili všetky sily a kombinačnou hrou vyrovnali. Zrodila sa spravodlivá remíza. Góly: 77. Birdáč - 66. Guláš (11 m). R Vinger, 250 divákov. ČK: 90. R. Takács. TJ: Merva - Toth, Takács, Rostás (74. Židó), Birdáč (88. Gócs), Suchý, Batár, Báró, Harhovský (90. Szeverényi), Kósa (90. Akosi), Styecz (46. Truban). TJ: Baniar - Kováčik, L. Páchnik, Marton (63. Guláš), Kelemen (75. Meňuš), Kalman, Pilinský, Horniak, Janček, D. Páchnik (22. Liska), Kupča

Veľké Turovce - Kalná nad Hronom B 0:1 (0:1).

Úvod zápasu patril hosťom, ktorí sa mohli ujať vedenia hneď na začiatku. Pár minút na to Mikuláš premenil svoju možnosť a skóroval. Hostia na ihrisku dominovali aj v ďalšom priebehu, domáci sa tak dostali len do jednej šance, ktorú však hosťujúci gólman zneškodnil. Hostia vyhrali zaslúžene. Góly: 8. Mikuláš. R Menyhért, 87 divákov. TJ: Farkas - Urblík, Benes, Püspöky (46. Balogh), Forgáč, Miško (80. Szendrei), Nagy, Vinger (58. Záhorszki), Péter (82. Váradi), Balog, Topán. KFC: Pokoraczkí - Cigáň (84. Čontoš), Hajtó, Kúdela, Šipoš, Paštrnák (88. Krnáč), Rapavý (90. Máčaj), Kašo, Boháč (61. Švec), Mikuláš, Izák

Nový Tekov - Žemberovce 1:4 (0:2).

Obidve mužstvá vstúpili do zápasu aktívne, ale prvú šancu hostí vychytal Beluš a hneď z protiútoku sa do šance Tekova dostal T. Chlpík, čo však brankár Chlpík zmaril. V 12. minúte M. Petráš otvoril skóre a od tohto momentu boli hostia lepší a dominovali počas celého zápasu. V poslednej minúte prvého polčasu zvýšil na 0:2 Klačko. Aj keď sa domáci snažili dostať do zápasu, hostia boli počas stretnutia lepším mužstvom a od vyššej prehry zachránil domácich dobrý brankár. Góly: 89. Jančo - 12. Petráš, 44. Klačko, 53. Mazúch, 75. Čík. R Dvornák, 120 divákov. TJ: Belluš - Drienovský (83. Dvorákovič), Jančo, J. Chlpík, Pleva (65. Ištván), Tóth, Almáši, T. Chlpík, Trpíška, Palic, Torok (46. Taňaši). OFK: Kučerka - J. Molnár, Škorec, L. Vanya, Rádik (46. Slúka), Čík, Petráš (62. Magda), Bajnovič (46. P. Molnár), Klačko (74. T. Vanya), Hajdamár, Varga (46. Mazúch).

Hronské Kosihy - Čajkov 1:5 (1:3).

V klasickom susedskom derby na trávniku v Hronských Kosihách sa zrodilo zaslúžené víťazstvo hostí. Domáci sa síce ujali vedenia, ale hostia domácich nepustili do žiadnych akcií, a tak sa im ani nepodarilo vytvoriť gólové šance. Mužstvo Čajkova si z Hronských Kosíh odnieslo zaslúžené body. Góly: 24. Kováč - 30. a 68. Tužinský, 35. Červenák, 45. Rakica, 88. Chlebo, R Ťuťurís, 127 divákov. TJ: M. Šebo - M. Rafael, D. Rafael (85. Síkeľa), Mikula, P. Rafael, M. Šebo, P. Varga (84. Mráz), A. Šebo, Kupča, D. Rafael (85. Síkeľa), Kováč. ŠK: Sirota - T. Tuhý, Martinka, Lacko, Ďuriš (84. A. Červenák), Nichta, Mališ, Rakica (89. Babinec), Kúdela (76. Ivanič), S. Červenák (86. M. Chlebo), Tužinský (80. M. Chlebo).

Hontianske Trsťany - Jur nad Hronom 3:2 (2:1).

Domáci mali výborný úvod, v 13. minúte viedli 2:0 a v prvom polčase ešte zahodili dve vyložené šance. V 46. minúte dostali domáci náhodný gól po rohovom kope. V druhom polčase mali strach o výsledok, zvýšili na 3:1, čím sa zápas upokojil. Hostia pôsobili futbalovejším dojmom, ale domáci ubránili víťazstvo a zaslúžene vyhrali.

Góly: 2.,13.,70. Herák – 45. Lietava, 86. Dankovič. 75 divákov. TJ: Antus – Annuš, Mažgút, Herák, Šarközi, Gragáň, Čerba, Petrek, Piatrik, Farion, Lakatoš. Str.: Galči, Löffler. FK: Pristyák – Ryboš, Hudec, Pastier, Lietava, Forgáč, Nagy, Prišťák, Bodnárik, Pastorok, Kuruc. Str: Dankovič, Kollár, Urbanček, Krcho, Gödölley.

Hronské Kľačany - Starý Tekov 1:2 (0:1).

Hostia zaskočili domácich aktívnou hrou, domáci sa v prvom polčase nedokázali presadiť. Naopak, hostia šli do vedenia po trestnom kope Mareka Tótha a viedli 1:0. Po polčase domáci zvýšili aktivitu, ale naopak hostia navýšili svoj náskok zásluhou Žilku na 2:0. Domácim sa podarilo skorigovať výsledok až v úplnom závere zápasu, keď z penalty znižoval Matúš Bôžik na konečných 1:2. Góly: 90. Bôžik (11 m) - 14. Tóth, 77. Žilka, R Mizerák, 100 divákov. SC: Mészáros - Kollár (87. Medovič), Brezina, Kováčik, Mlynka, Chmelo, Bielik (67. Kulčár), Szabó (85. Begáni), Adam, Bôžik, Vinkler. ŠK: M. Kúdela - Medovič, J. Kúdela, Dukát, E. Tóth, Nespešný (88. Jakubík), M. Tóth, Bátovský (50. Žilka), Bagala (87. Seneši), Švec (57. Horniak), D. Kúdela

Veľký Ďur - Horné Túrovce 2:0 (2:0).

Domáci po veľkom množstve nepremenených šancí počas prvého polčasu vsietili dva góly, aj keď ich mohlo byť aj oveľa viac. V druhej časti zápasu sa hostia snažili, mali dve tyčky, ale domáci kontrolovali priebeh zápasu a nenechali si vziať výhru. Góly: 15. Srna, 36. Tóth, R Kováč, 80 divákov. OFK: Oboňa - Mudroň, Gregor, Tóth, Osvald (82. Vančo), Srna, Záhumenský (59. Hamar), Mikula, Nádašdy, Süč (63. Patrik), Gatial. TJ: Heimlich - Mintál (68. Záchenský), Goral (71. D. Nádaždy), Sťahula, D. Nagy (77. Tóth), Nanias, G. Nagy, Fabián, L. Nádaždy (60. Štec), Kürthy, Pásztor.

Nová Dedina - Pohronský Ruskov 5:0 (0:0).