Kalná musela odložiť dva zápasy. Čaká ich testovanie

Treťoligový klub KFC Kalná nad Hronom zastihla počas minulého týždňa nepríjemná správa, ktorá im zabránila nastúpiť na ligový zápas doma proti Malženiciam. V minulom týždni bol totiž na Covid-19 pozitívne testovaný hráč Nových Zámkou, ktorý hráva aj v Seredi.

24. aug 2020 o 11:08 Ivan Porubský

Zámky sú totiž farmou fortunaligistu. Keďže museli byť všetci hráči najvyššej súťaže testovaní, tak to urobili aj v Seredi, kde našli pozitívny prípad. Práve tento hráč nastúpil do zápasu proti Kalnej nad Hronom. Prišlo tak nariadenie o umiestnení celého tímu KFC do karantény a všetkých teraz čakajú testy. Po tejto negatívnej správe sme sa porozprávali so športovým riaditeľom KFC Kalná nad Hronom Jánom Pizurom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Uplynulú sobotu ste mali odohrať doma zápas proti Malženiciam. Z akého dôvodu bol zápas zrušený a kedy vám to dali príslušné orgány vedieť?

- Podnet na odklad zápasu prišiel z našej strany. V zápase v Nových Zámkoch nastúpil za domáci tím hráč z ŠKF Sereď, ktorý bol neskôr pozitívne testovaný na Covid-19. Preto sme v zmysle nariadení Úradu verejného zdravotníctva (UVZ) museli prerušiť zápasový a tréningový proces do času pretestovania našich hráčov.

Keby sú všetky testy negatívne, tak by vaši hráči mohli v piatok nastúpiť proti Šali, alebo aj tak budete pauzovať do konca mesiaca, tak ako ste avizovali na vašom FB?

- Musíme dodržiavať preventívne nariadenia ÚVZ, ktoré nám boli nariadené